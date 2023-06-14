岸田日誌１３日（火）

【午前】８時２８分、徒歩で公邸発。２９分、官邸着。３５分から５４分、すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議。９時１分から１２分、宇宙開発戦略本部。２２分から２９分、閣議。３１分から４６分、林芳正外相。１１時６分から２９分、鈴木直道北海道知事から北方領土問題の解決等に関する要望書受け取り。林氏、岡田直樹沖縄北方担当相同席。３０分から４２分、金子恭之自民党ＩＴＳ推進・道路調査会長から道路整備に関する申し入れ。森昌文首相補佐官同席。４３分、稲田朋美同党整備新幹線等鉄道調査会長から提言書受け取り。森氏同席。

【午後】０時４分、稲田氏ら出る。５分から１４分、山本有二元農林水産相。５３分、官邸発。５４分、国会着。５６分、衆院本会議場入る。１時１分、衆院本会議開会。３９分、衆院本会議途中退席。４０分、国会発。４２分、官邸着。２時から１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中内閣衛星情報センター所長。１１分から１７分、滝沢氏。３２分から４２分、島田明ＮＴＴ社長。５７分、官邸発。３時２分、自民党本部着。５分から３５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３７分、同所発。３９分、官邸着。５時２分から２９分、こども未来戦略会議。６時３０分から７時３１分、記者会見。４７分、官邸発。５８分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」着。松山政司自民党参院政審会長と会食。９時５５分、同所発。１０時６分、公邸着。