楽天が６月２３日～７月９日に楽天モバイルパークで「イーグルス　ワールドツアー」を開催

Ｒａｋｕｔｅｎ Ｇｉｒｌｓ（楽天野球団提供）

楽天は１２日、６月２３日～７月９日（楽天モバイルパーク）の１軍公式戦で、２０２３シーズンイベント第３期「イーグルス ワールドツアー」を初開催すると発表した。「アジア」をテーマに、同球場で「食」「体験」「見る・観る」、まるで海外旅行に行ったような気分が味わえる。概要は以下の通り。

◆「世界のビールとアジアングルメ」

６月２３～２５日、７月５～９日。世界から集まる５０種類以上のビールとバラエティー豊かなアジアングルメが集結。

◆「Ｒａｋｕｔｅｎ Ｇｉｒｌｓ」

６月２３～２５日。台湾プロ野球チーム・楽天モンキーズのチアリーダー「Ｒａｋｕｔｅｎ Ｇｉｒｌｓ」の３人が来場。

◆Ｋ－ＰＯＰ Ｐａｒｔｙ

６月２４日、午前１１時～午後０時３０分（スタジアム正面広場 ＥＡＧＬＥ ＳＴＡＧＥ）。出演者はＹＯＬＯ ＤＪ ＫＥＮＴＡ、パチ・ジミン、柏田侑哉

６月２５日、午前１０時～１１時３０分（同）。出演者はＹＯＬＯ ＤＪ ＫＥＮＴＡ 、ＳＩＳ、ｍａｉ、ｇｐＳＴＵＤＩＯ（ＧＡＮＺ／ＧＢＯＹＳ）、柏田侑哉＋Ｇａｊａ－Ｇｏ Ｄａｎｃｅｒ

◆中国スーパー雑技団

７月５日

◆ブラジルサンバ

７月６日

◆メキシコ伝統舞踊

７月７日

◆タイヤはフジｐｒｅｓｅｎｔｓ第８回楽天イーグルス花火大会

７月８日、試合終了約２０分後に開始予定

◆ＦＡＮＳ’ ＭＡＴＣＨ

７月９日。先着２万人に「ＦＡＮＳ’ユニフォーム２０２３」をプレゼント。さらにスペシャルゲストとして、宮城県出身のタレント・狩野英孝が来場。