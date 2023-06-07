【午前】８時１６分、徒歩で公邸発。１７分、官邸着。報道各社のインタビュー。２６分から３８分、犯罪被害者等施策推進会議。４６分から５５分、デジタル社会推進会議。９時２分から１２分、閣議。１０時３０分から４５分、武井俊輔外務副大臣。４８分から１１時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３分から８分、滝沢氏。２２分から４８分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。４９分から５０分、秋葉氏。

【午後】０時１６分から３３分、政府与党連絡会議。１時１６分から５３分、松山政司自民党参院政審会長から提言書受け取り。磯崎仁彦官房副長官同席。２時５分から４１分、フィンク米ブラックロック会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、有田浩之ブラックロック・ジャパン代表取締役社長ＣＥＯ。４２分から５１分、広島県の湯崎英彦知事、中本隆志県議会議長から提言書受け取り。５２分から５８分、中本氏。３時２分から１２分、自民党議員連盟「持続可能な国産燃料を考える会」の世耕弘成最高顧問から提言書受け取り。磯崎氏同席。４６分から４時、紀州梅の会「梅娘」の冨山唯さん、松下瑞希さんの表敬。二階俊博同党元幹事長、真砂充敏和歌山県田辺市長同席。２分から５５分、新しい資本主義実現会議。５時５２分、官邸発。６時１分、東京・丸の内のパレスホテル東京着。日本料理店「和田倉」で日枝久フジサンケイグループ代表と会食。８時１２分、同所発。１８分、公邸着。