【午前】９時２７分、徒歩で公邸発。２８分、官邸着。３０分から１０時４０分、後藤茂之経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。４１分から５５分、鈴木俊一金融担当相、木原誠二官房副長官、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長。５６分から１１時１９分、ジャーナリストの田原総一朗氏。村井英樹首相補佐官同席。３２分から５２分、菊池浩出入国在留管理庁長官。

【午後】２時１分から１１分、大串正樹デジタル副大臣、浅沼尚デジタル監。２０分から３９分、新藤義孝自民党宇宙・海洋開発特別委員長。４０分から５６分、森山裕同党国産再エネに関する次世代型技術の社会実装加速化議員連盟会長から提言書受け取り。３時４０分から４時、古賀篤同党衆院議員。３分から１６分、御厨邦雄世界税関機構（ＷＣＯ）事務総局長、目時政彦万国郵便連合（ＵＰＵ）国際事務局長の表敬。２７分、官邸発。３１分、自民党本部着。３２分から５時、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。１分から１７分、党役員会。１８分から３４分、同党の萩生田光一政調会長、高木毅国対委員長、世耕弘成参院幹事長。３６分、同所発。３７分、官邸着。６時２分から５分、石塚英樹駐ジョージア大使の新任あいさつ。２４分、官邸発。３６分、東京・銀座のオーストリア料理店「銀座ハプスブルク」着。林芳正外相、都倉俊一文化庁長官と会食。９時３５分、同所発。４３分、公邸着。