【午前】７時４８分、徒歩で公邸発。４９分、官邸着。５０分、報道各社のインタビュー。５６分から８時８分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。１６分から２９分、閣議。３２分から４３分、民間資金等活用事業推進会議。５８分から９時１５分、物流の革新に関する関係閣僚会議。１６分から２７分、医療ＤＸ推進本部。３３分から４３分、森昌文首相補佐官。１０時２０分から２８分、中谷元・首相補佐官。４２分から１１時１７分、デジタル田園都市国家構想実現会議。２６分から４０分、下村博文教育立国推進協議会会長から教育の無償化に関する提言書受け取り。４１分から５４分、後藤田正純徳島県知事。

【午後】１時４０分から５５分、自民党中小企業・小規模事業者政策調査会の伊藤達也会長から提言書受け取り。５８分から２時１６分、丸本明マツダ社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。３０分から４８分、西田昌司同党財政政策検討本部長から提言書受け取り。５２分から３時９分、消費財団体主催の国際会議「グローバル・サミット２０２３」向けビデオメッセージ収録。１５分から２５分、堀井巌同党外交部会長から外交力強化を求める決議書受け取り。２８分から４４分、井上信治同党環境・温暖化対策調査会長から生物多様性に関する提言書受け取り。５２分から４時５分、額賀福志郎同党財政健全化推進本部長から報告書受け取り。８分から２１分、同党新しい資本主義実行本部の茂木敏充本部長代行から提言書受け取り。２２分から４１分、同党の「創薬力の強化育成に関するプロジェクトチーム」の橋本岳座長から提言書受け取り。４２分から５５分、井上信治同党衆院議員。５時から２７分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。３３分から５０分、日韓議員連盟の菅義偉会長、武田良太幹事長。５１分から６時９分、後藤茂之新しい資本主義担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２０分から４５分、秋葉剛男国家安全保障局長。７時３分、徒歩で官邸発。４分、公邸着。