ＪＲ西、午後から大和路線や学研都市線で運転とりやめ　台風２号接近

台風２号の接近に伴い、ＪＲ西日本は２日の昼ごろから京阪神エリアや和歌山エリアの広範囲にわたって運転を終日取りやめると発表した。加古川線加古川－西脇市間や姫新線姫路－上月間などは午前中から運転を取りやめている。

ＪＲ西によると、午前１０時２５分時点で午後以降の運転の取りやめが決まっている路線区間は次の通り。

北陸線近江塩津－米原間（正午ごろから）▽湖西線近江舞子－近江塩津間（午後１時ごろから）▽奈良線城陽－奈良間▽関西線亀山－加茂間（午後１時ごろから）▽関西線（大和路線）加茂－奈良間（午後１時半ごろから）▽関西線（大和路線）奈良－柏原間（午後３時ごろから）▽桜井線（万葉まほろば線）奈良－高田間（午後２時半ごろから）▽片町線（学研都市線）木津－同志社前間（午後４時半ごろから）▽和歌山線王寺－高田間（午後２時ごろから）。

また、特急列車は計８８本で全区間または一部区間の運休が決定。サンダーバード（下り１７本、上り１５本）▽しらさぎ（下り１２本、上り９本）▽スーパーはくと（下り３本、上り４本）▽くろしお（下り１６本、上り１０本）▽ひだ（下り１本）▽サンライズ出雲（下り１本）

ＪＲ西はホームページで最新の運行情報を確認するよう呼びかけている。