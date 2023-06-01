岸田日誌５月３１日（水）

【午前】７時３６分、徒歩で公邸発。３７分、官邸着。報道各社のインタビュー。３９分から５０分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５１分から５９分、秋葉氏。８時６分から１９分、国家安全保障会議。９時４３分から５８分、鈴木敦夫防衛事務次官。５９分から１０時１６分、甘利明自民党経済安全保障推進本部長らから提言書受け取り。１７分から２０分、甘利氏、２１分から３８分、国場幸之助同党衆院議員。３９分から４９分、浜田氏、増田氏。５６分から１１時９分、栗生俊一官房副長官、秋葉氏、滝沢氏、市川氏、増田氏、吉田圭秀統合幕僚長。１０分から１８分、秋葉氏。２０分、官邸発。２３分、同党本部着。沖縄物産展に出席し、あいさつ。パイナップルを試食。かりゆしウエアや缶ビールを購入。３５分、同所発。３７分、官邸着。５０分、萩生田光一同党政調会長入る。

【午後】０時１７分、萩生田氏出る。４２分から５４分、鈴木俊一財務相、加藤勝信厚生労働相、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相。５８分から１時２５分、茂木敏充同党幹事長。２６分から５８分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、遠藤和也国際協力局長。２時１分、官邸発。１１分、東京・大手町の経団連会館着。経団連定時総会に出席し、あいさつ。２４分、同所発。３４分、官邸着。３７分から５８分、岡田直樹規制改革担当相、森昌文首相補佐官、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。５９分から３時１１分、岡田直樹地方創生担当相、森首相補佐官、土生栄二内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長。１２分から３０分、藤井直樹国土交通事務次官。３１分から４４分、同党議員連盟「全国新幹線ネットワーク整備財源を考える会」の山本有二会長、四国新幹線整備促進期成会の佐伯勇人会長。磯崎氏同席。４時１９分、官邸発。２８分、東京・新橋の第一ホテル東京着。宴会場「プリマヴェーラⅠ」で全国商工会連合会通常総会懇親パーティーに出席し、あいさつ。３９分、同所発。４４分、官邸着。５時２分から２０分、国と地方の協議の場。２５分から４０分、渡辺由美子こども家庭庁長官。６時から１４分、広島サミット県民会議の湯崎英彦、松井一実、池田晃治正副会長の表敬。１９分、官邸発。２６分、東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「雅の間」で茂木友三郎キッコーマン名誉会長らと会食。８時１１分、同所発。１７分、公邸着。