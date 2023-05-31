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ウルフ、角田らが代表　柔道、杭州アジア大会

産経ニュース
練習で笑顔を見せる女子４８キロ級の角田夏実（右）＝ドーハ（共同）
練習で笑顔を見せる女子４８キロ級の角田夏実（右）＝ドーハ（共同）

全日本柔道連盟は３１日、オンラインで強化委員会を開いて９月開幕の杭州アジア大会（中国）の代表を決定し、男子１００キロ級で東京五輪覇者のウルフ・アロン（パーク２４）、５月の世界選手権で３連覇を果たした女子４８キロ級の角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）らが選ばれた。

世界選手権代表では男子７３キロ級３位の橋本壮市（パーク２４）、女子６３キロ級の高市未来（コマツ）も選出。同５２キロ級で元世界女王の志々目愛（ＳＢＣ湘南美容クリニック）も入った。アジア大会は個人の男女各７階級と混合団体を実施。

代表は次の通り。

【男子】６０キロ級　近藤隼斗（国士舘大）▽６６キロ級　田中龍馬（筑波大）▽７３キロ級　橋本▽８１キロ級　老野祐平（帝京平成大）▽９０キロ級　田嶋剛希（パーク２４）▽１００キロ級　ウルフ▽１００キロ超級　太田彪雅（旭化成）

【女子】４８キロ級　角田▽５２キロ級　志々目▽５７キロ級　玉置桃（三井住友海上）▽６３キロ級　高市▽７０キロ級　田中志歩（ＪＲ東日本）▽７８キロ級　高山莉加（三井住友海上）▽７８キロ超級　冨田若春（コマツ）

【混合団体】▽男子７３キロ級　大吉賢（ＳＢＣ湘南美容クリニック）▽女子７０キロ級　桑形萌花（三井住友海上）▽同７０キロ超級　高橋瑠璃（ＳＢＣ湘南美容クリニック）

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