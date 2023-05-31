岸田日誌２９日（月）

【午前】１０時３０分、徒歩で公邸発。３２分、官邸着。３３分から３５分、報道各社のインタビュー。１１時から９分、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長の表敬。

【午後】０時１２分、官邸発。１９分、東京・三番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑着。献花。４３分、同所発。５０分、官邸着。２時６分から３１分、世界税関機構（ＷＣＯ）・万国郵便連合（ＵＰＵ）合同カンファレンス向けなどのビデオメッセージを収録。４３分から５８分、高木陽介公明党政調会長らから子育て支援予算倍増に向けた提言書受け取り。３時１３分から２７分、「水郷潮来あやめ娘」の小泉ヒカルさんらの表敬。額賀福志郎自民党衆院議員、原浩道茨城県潮来市長同席。４７分から４時２分、消費者支援功労者表彰式。１０分から１９分、河野太郎デジタル相、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長。２０分から５０分、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野氏、栗生俊一官房副長官、藤井氏、赤石氏、村上氏、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。５６分、官邸発。５時、同党本部着。２分から１７分、党役員会。１９分から５３分、茂木敏充幹事長、萩生田光一政調会長、森山裕選対委員長。５４分、同所発。５７分、官邸着。６時から１０分、斉藤鉄夫国土交通相、柳孝文部科学事務次官、秡川直也観光庁次長。４１分から４３分、報道各社のインタビュー。４４分、官邸発。７時、東京・日本橋の日本橋高島屋三井ビルディング着。同ビル内の会員制飲食店「オルクドール・サロンＴＯＫＹＯ」で浜田靖一防衛相、根本匠衆院予算委員長、自民党の林幹雄、野田聖子両衆院議員ら衆院当選同期と会食。８時５１分、同所発。９時２分、公邸着。