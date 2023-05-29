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松野官房長官「解散は首相専権」

産経ニュース
会見する松野博一官房長官＝２９日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
会見する松野博一官房長官＝２９日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

松野博一官房長官は２９日の記者会見で、岸田文雄首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性を問われ「解散は首相の専権事項だ。私の立場からコメントするのは控えたい」と述べた。

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