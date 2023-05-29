トップ
新着
社会
政治
経済
国際
スポーツ
芸能
生活・科学
コラム
プレスリリース
5
/
29
月
SankeiBiz
ネットで話題
Digital Life
メディカル
大谷翔平
藤井聡太
ペット
×
松野官房長官「解散は首相専権」
2023/5/29 14:22
政治
政策
選挙
元の記事を見る
反応
会見する松野博一官房長官＝２９日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
松野博一官房長官は２９日の記者会見で、岸田文雄首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性を問われ「解散は首相の専権事項だ。私の立場からコメントするのは控えたい」と述べた。
今、あなたにオススメ
izaスペシャル
ランキング
もっと見る
中露〝蜜月崩壊〟習主席がプーチン氏見捨てた！？ 「ロシアの敗北は時間の問題」中国元大使が発言 インドの浮上で変わる世界の勢力図
石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応
清瀬汐希が初主演映画で体当たりヌード ベッドシーン撮影になんと４時間
【列島エイリアンズ】中国系裏風俗編（２） 福建省出身、人気女優似の美女が出てきた ベニヤ板越しに聞こえる男女の息遣い
【球界ここだけの話（３００６）】阪神・大竹耕太郎が感じた岡田流の〝言葉力〟 そんな上司のありがたさ
今、あなたにオススメ
トップ
政治
政策