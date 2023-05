歯ミガキを極めた犬・京介

こんにちは。内田友賀です。

マナーニの活動(小学校での動物介在教育)に参加してくれるワンコたちは、トレーニングだけではなく、日々のケアやスキンシップも丁寧に行っています。

ケアをしっかりするのは衛生的な問題だけでなく、犬に初めて触れる子どもたちに「動物は汚いもの、臭いもの」という印象を持ってほしくないという理由もあります。

ふわふわで、温かくて、心地よい匂いがする。

そんな五感からの印象も、子どもたちを安心させてくれるのです。

今日は、そんな介在犬たちの中から、ミニチュアダックスフンドの京介くんに登場してもらい「歯ミガキ」のコツをお伝えします。そこでまずは京介くんの魅力からご紹介♪

ケンカ中の子どもだって笑顔にさせちゃう「京介くん」

京介くんの魅力は、おっとりした性格と可愛らしく見つめる瞳♡

ある小学校で、授業中にケンカしてしまい、涙がこぼれて心を閉ざしてしまった男の子がいました。すねてしまって授業にも参加しません。

その子の様子が気になっていた京介くん。トコトコとそばに行って、「ねぇねぇ、僕と手をつなごう」と言わんばかりに小さな手を差し出しました。

差し出された京介くんの小さな手に、子どもの手がそっと伸びてきました。そして京介くんと手をつないだ瞬間、彼の表情がふっと和らいだのです。

それからは、笑顔で授業に参加してくれた男の子。

自分に向けてくれる優しくまっすぐな瞳と、味方でいてくれる京介くんの気持ちが伝わったのでしょう。

そうやって、つい意地悪をしちゃう子も、悲しい気持ちの子も、みんな優しい気持ちにしてくれるのが京介くんの魅力なのです。

日課の「歯ミガキ」

そんな京介くん。おうちではケアとスキンシップの一環として、毎日欠かさず歯ミガキをしています。それが、とてもすごいのです! 皆さんは、どうやって愛犬の歯ミガキをしますか? 布や歯ブラシを使ってする方がほとんどだと思います。

京介君の場合、さらに前歯を「フロス(歯間ブラシ)」を使って仕上げをしているのです!(ちなみに、私はフロスでケアをするワンコを初めて知りました)

歯の定期的なクリーニングが愛犬の死亡リスクを下げるとする研究結果(※)もあるほど、歯ミガキは健康キープの要。

さすがにフロスを使うのはハードルが高いですが、京介くんの歯ミガキのコツを知って、愛犬の歯ミガキタイムをより良い時間にしましょう♪

歯磨きは1日にしてならず

京介くんも最初から上手に歯磨きを受け入れられたわけではありません。

大好きなトリーツ(おやつ)も使いながら、まずは「歯ミガキ=楽しいこと」と印象付けられるようにすることからスタートです。そのためには、飼い主さんが楽しそうにすること。最初は鼻歌を歌いながら歯磨きをしていたそうです♪

たくさん褒めて、たくさん話しかけて、飼い主さんが楽しんで。

そうやって、歯ミガキが楽しい時間だと学んでいくのですね。

まずは「しっかり磨けているか」と押さえつけて必死になるより、コミュニケーションのひとつだと思って楽しく毎日実践することが優先! 楽しさを知ってくれれば、フロスも夢ではないかもしれません♪

介在犬といっても、みんな家庭犬

みんな高い柔軟性とスキルを持っている介在犬たち。でも「おりこうさん」でいることだけが大切なのではありません。

自己主張もすれば、

すねちゃうことだってある。

そんな風に家族と一緒にいろいろな経験を積みながら、さまざまな感情を共有することで積み重なった絆が、ワンコたちの個性を豊かにしてくれていると思うのです。

いっぱい遊んで、いっぱい寝て、いっぱいコミュニケーションを取って、そこからこぼれおちるカケラが、動物介在教育活動だと思うのです。

ワンコたちの豊かな感情と個性は、子どもたちの心にやさしさの種をまいてくれます。

協力:森京介くん (ミニチュアダックスフンド 6才)

歯ミガキ指導:DOGSHIP

Lots of love.

※Effect of purebred status, body size, gonadectomy, and dental cleaning on lifespan in pet dogs seen in private veterinary practice(2014年)