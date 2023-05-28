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米債務上限引き上げ　バイデン政権と共和党が基本合意

産経ニュース
バイデン米大統領（ロイター＝共同）
バイデン米大統領（ロイター＝共同）

米政府の借入限度額である債務上限の引き上げ問題を巡り、バイデン政権と野党共和党の交渉担当者が２７日、基本合意に達した。複数の米メディアが報じた。

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