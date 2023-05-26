岸田日誌２５日（木）

【午前】１１時１５分、徒歩で公邸発。１６分、官邸着。４３分、スリランカのウィクラマシンハ大統領と首脳会談。

【午後】０時１２分、首脳会談終了。１時３５分から５９分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏、村山裕各政策統括官。２時１分から１６分、ホフマン国際海洋法裁判所所長の表敬。１７分から３２分、片山さつき自民党金融調査会長らから金融システムの安定確保に関する提言書受け取り。３７分から４６分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。４７分から５６分、石川正一郎内閣官房参与、福本内閣官房拉致問題対策本部事務局長。３時から２０分、神田真人財務官。４時９分から３２分、林芳正外相。５時２６分から４３分、月例経済報告関係閣僚会議。４９分から６時３分、自民党の犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るプロジェクトチームの上川陽子座長らから提言書受け取り。１８分から４６分、ラオスのトンルン国家主席と首脳会談。５５分から５７分、報道各社のインタビュー。５８分、官邸発。７時５分、東京・内幸町の帝国ホテル着。７分から５７分、同ホテル内の宴会場「孔雀西の間」で日経フォーラム「アジアの未来」夕食会に出席し、スピーチ。５９分、同所発。８時６分、公邸着。