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日本代表、６月シリーズの招集メンバーを発表　谷口、古橋、旗手らが再選出

サンスポ
森保一監督
森保一監督

日本サッカー協会は２５日、６月の国際親善試合（１５日・エルサルバドル、３０日・ペルー）の日本代表メンバー２６人を発表した。谷口彰悟、古橋亨梧、旗手怜央らが再招集され、川村拓夢ら３選手が初選出された。メンバーは以下のとおり。

ＧＫ

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

中村航輔（ポルティモネンセ）

大迫敬介（広島）

ＤＦ

谷口彰悟（アルラヤン）

板倉滉（ボルシアＭＧ）

森下龍矢（名古屋）※

伊藤洋輝（シュツットガルト）

瀬古歩夢（グラスホッパー）

菅原由勢（ＡＺ）

ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（スタッド・ランス）

浅野拓磨（ボーフム）

古橋亨梧（セルティック）

守田英正（スポルティング）

川辺駿（グラスホッパー）

鎌田大地（フランクフルト）

相馬勇紀（カザピア）

三笘薫（ブライトン）

前田大然（セルティック）

旗手怜央（セルティック）

堂安律（フライブルク）

上田綺世（セルクル・ブルージュ）

川村拓夢（広島）※

中村敬斗（ＬＡＳＫリンツ）

久保建英（レアル・ソシエダード）

川﨑颯太（京都）※

※は初招集

エルサルバドルはＦＩＦＡランク７５位、ペルーは同２１位（日本は２０位）。１５日のエルサルバドル戦は愛知・豊田スタジアムで、２０日のペルー戦は大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われる。



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