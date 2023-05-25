日本代表、６月シリーズの招集メンバーを発表　谷口、古橋、旗手らが再選出

日本サッカー協会は２５日、６月の国際親善試合（１５日・エルサルバドル、３０日・ペルー）の日本代表メンバー２６人を発表した。谷口彰悟、古橋亨梧、旗手怜央らが再招集され、川村拓夢ら３選手が初選出された。メンバーは以下のとおり。
ＧＫ
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
中村航輔（ポルティモネンセ）
大迫敬介（広島）
ＤＦ
谷口彰悟（アルラヤン）
板倉滉（ボルシアＭＧ）
森下龍矢（名古屋）※
伊藤洋輝（シュツットガルト）
瀬古歩夢（グラスホッパー）
菅原由勢（ＡＺ）
ＭＦ／ＦＷ
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（スタッド・ランス）
浅野拓磨（ボーフム）
古橋亨梧（セルティック）
守田英正（スポルティング）
川辺駿（グラスホッパー）
鎌田大地（フランクフルト）
相馬勇紀（カザピア）
三笘薫（ブライトン）
前田大然（セルティック）
旗手怜央（セルティック）
堂安律（フライブルク）
上田綺世（セルクル・ブルージュ）
川村拓夢（広島）※
中村敬斗（ＬＡＳＫリンツ）
久保建英（レアル・ソシエダード）
川﨑颯太（京都）※
※は初招集
エルサルバドルはＦＩＦＡランク７５位、ペルーは同２１位（日本は２０位）。１５日のエルサルバドル戦は愛知・豊田スタジアムで、２０日のペルー戦は大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われる。