日本工業新聞社人事（６月２６日）代表取締役社長 産経新聞社常務菅野光章▽取締役 産経新聞出版社長就任予定赤堀正卓▽監査役 産経新聞社経理本部長就任予定中井麻理子▽退任 代表取締役社長近藤真史、取締役皆川豪志、監査役佐藤龍二
産経広告社人事（６月２６日）取締役（産経新聞大阪本社メディア営業局長）清澤優、菅野光章、産経新聞社取締役就任予定羽成哲郎▽監査役中井麻理子▽退任 取締役寺本陽介、産経新聞社常務鈴木裕一、産経新聞社常勤監査役就任予定近藤真史、監査役佐藤龍二
サンケイアイ人事（６月２６日）常務（取締役）蜷川昭彦▽取締役（デジタルイノベーション局長）斉藤仁、菅野光章、産経新聞社取締役五嶋清▽監査役中井麻理子▽退任 取締役会長土橋誠志、常務横野豊、取締役近藤真史、監査役佐藤龍二
産経新聞開発（東京）人事（６月２６日）取締役菅野光章、五嶋清▽監査役中井麻理子▽退任 取締役産経新聞社常勤監査役就任予定谷口正晃、近藤真史、監査役佐藤龍二
産経新聞東京販売人事（６月２６日）取締役菅野光章▽監査役中井麻理子▽退任 取締役近藤真史、監査役佐藤龍二
産経編集センター人事（６月２６日）取締役菅野光章、鈴木裕一▽監査役中井麻理子▽退任 取締役大阪代表佐藤泰博、取締役五嶋清、近藤真史、山根俊明、監査役佐藤龍二
産経新聞制作人事（６月２６日）取締役菅野光章、産経新聞大阪本社制作局長就任予定山田英嗣▽監査役中井麻理子▽退任 取締役近藤真史、田所謙一、監査役佐藤龍二
産経新聞印刷人事（６月２６日）取締役菅野光章、山田英嗣▽監査役中井麻理子▽退任 取締役山野正義、近藤真史、田所謙一、監査役佐藤龍二
産経新聞出版人事（６月２６日）取締役会長（代表取締役社長）皆川豪志▽代表取締役社長（専務）赤堀正卓▽取締役菅野光章、羽成哲郎▽監査役中井麻理子▽退任 取締役大野隆弘、五嶋清、井口文彦、近藤真史、監査役佐藤龍二
産経システム開発人事（６月２６日）取締役菅野光章、産経新聞社執行役員就任予定中村正純▽監査役中井麻理子▽退任 取締役近藤真史、田所謙一、監査役佐藤龍二
産経リサーチ＆データ人事（６月２６日）取締役菅野光章▽監査役中井麻理子▽退任 取締役谷口正晃、監査役佐藤龍二