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産経新聞社役員人事

産経新聞社は２３日開いた取締役会で役員人事を内定した。６月２３日に開催する株主総会と取締役会で正式決定する。

取締役会長　飯塚浩彦▽代表取締役社長　近藤哲司▽常務　総括、コンプライアンス・東京関連会社担当、法務本部長　菅野光章▽常務　編集・論説・正論・事業担当　鈴木裕一▽取締役　大阪代表、販売・大阪関連会社担当　五嶋清▽取締役　経営企画・営業・サンケイスポーツ・夕刊フジ担当、社長室長　羽成哲郎＝新任▽取締役相談役　フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役日枝久▽取締役　関西テレビ放送取締役相談役　福井澄郎＝新任▽常勤監査役　谷口正晃＝新任▽常勤監査役　近藤真史＝新任▽監査役　フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長金光修▽監査役　サンケイビル代表取締役社長飯島一暢

▽退任　常勤監査役片山雅文、鳥居洋介

産経新聞社人事（７月１日）上席執行役員　営業統括、東京メディア営業局長近藤豊和

執行役員　販売担当代行、東京販売局長川中篤▽夕刊フジ代表植野伸治▽総務・業務改革担当、総務本部長関根秀行▽サンケイスポーツ代表、東京サンケイスポーツ編集局長菅沼克至＝新任▽制作・印刷担当、東京制作局長中村正純＝新任

産経新聞東京本社人事（６月２３日）経理本部長（経営企画本部大阪経営管理部長）中井麻理子

（７月１日）内部監査室長（執行役員　サンケイスポーツ代表）畑惠一郎▽編集局長兼写真報道局長（編集局総務）船津寛▽事業本部長（編集局長）三笠博志▽論説委員室特別記者、上席論説委員（常務執行役員）井口文彦▽事業本部特別社員、シニアアドバイザー（事業本部長）伊藤富博

産経新聞大阪本社人事（７月１日）編集局長兼写真報道局長兼務を解く　大阪代表補佐堀洋▽編集局長兼写真報道局長（東京編集局編集長）中村将▽制作局長（総務本部東京総務部長）山田英嗣▽西部本部特別社員、西部代表（上席執行役員）安東義隆

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