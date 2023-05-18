岸田日誌１７日（水）

【午前】９時１７分、徒歩で公邸発。１８分、官邸着。１９分から３８分、自民党の石破茂水産総合調査会長、滝波宏文水産部会長からデジタル技術を活用した「スマート水産業」に関する提言書受け取り。３９分から１０時１７分、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、中村博治事務局長、渡辺由美子こども家庭庁長官。２０分から４０分、神田真人財務官。４１分から５２分、新浪剛史経済同友会代表幹事の新任あいさつ。１１時１８分から３２分、若田光一、古川聡両宇宙飛行士の表敬。４１分から５５分、石倉大裕全国商工会青年部連合会会長ら。越智俊之自民党参院議員同席。

【午後】１時３１分から２時１３分、同党の茂木敏充幹事長、森山裕選対委員長、萩生田光一政調会長。１５分から２９分、全国納豆協同組合連合会の公認キャラクター「ねば～る君」の表敬。小野寺五典同党衆院議員同席。３３分から３７分、木原誠二、栗生俊一両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、山田重夫外務審議官。３８分から３時７分、木原氏、栗生氏、秋葉氏、外務省の山田氏、船越健裕アジア大洋州局長。８分から２８分、木原氏、栗生氏、秋葉氏、外務省の山田氏、有馬裕南部アジア部長。２９分から３６分、秋葉氏。４時４３分から５時４６分、こども未来戦略会議。５１分、官邸発。６時２分、東京・芝公園の東京プリンスホテル着。宴会場「鳳凰（ほうおう）の間」で自民党岸田派のパーティーに出席し、あいさつ。９時１７分、同所発。２７分、公邸着。