岸田日誌１６日（火）

【午前】８時１４分、徒歩で公邸発。１５分、官邸着。２４分から３７分、閣議。９時から３０分、西村康稔経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。３５分から５０分、東憲太郎全国老人保健施設協会会長らから要望書受け取り。田村憲久元厚生労働相同席。５１分から１０時１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、南雲憲一郎統合幕僚副長。１５分から１１時、外務省の船越健裕アジア大洋州局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。１分から２８分、木原誠二、栗生俊一両官房副長官、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、遠藤和也国際協力局長、北川氏。２９分から５３分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５４分、滝沢裕昭内閣情報官入る。

【午後】０時７分、滝沢氏出る。１時３３分から２時７分、自民党の茂木敏充幹事長、森山裕選対委員長。９分から４４分、木原氏、秋葉氏、山田氏、外務省の中込正志欧州局長。４５分から５６分、木原氏、秋葉氏、山田氏、中込氏、平井裕秀経産審議官。５７分から３時４分、木原氏、秋葉氏、山田氏。５分から１５分、木原氏、秋葉氏、山田氏、市川氏、外務省の斎田伸一アフリカ部長、赤堀毅地球規模課題審議官。３８分から４時、自民党の衛藤征士郎外交調査会長、猪口邦子領土に関する特別委員長らから提言書受け取り。１分から１４分、遠藤利明同党総務会長。３４分から５６分、山口那津男公明党代表らから核軍縮・不拡散に関する提言書受け取り。５７分から５時５６分、新しい資本主義実現会議。６時１１分、官邸発。１８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル着。宴会場「鳳凰（ほうおう）の間」で自民党安倍派のパーティーに出席し、あいさつ。３７分、同所発。４４分、公邸着。