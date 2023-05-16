岸田日誌１５日（月）

【午前】８時４９分、徒歩で公邸発。５０分、官邸着。５１分から９時６分、馳浩石川県知事から同県能登地方を震源とする地震に関する要望書受け取り。同県選出国会議員の岡田直樹地方創生担当相ら同席。７分から２７分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。３０分から５３分、古賀篤同党衆院議員。１０時１分から１１時、経済財政諮問会議。１１分から１９分、情報保全諮問会議。３４分から５８分、茂木敏充同党幹事長。

【午後】０時１０分から２８分、政府与党連絡会議。１時３分から３７分、木原誠二、磯崎仁彦両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、山田重夫外務審議官。３８分から４８分、木原氏、磯崎氏、秋葉氏、山田氏、外務省の河辺賢裕北米局長、鯰博行経済局長、平井裕秀経済産業審議官。４９分から２時３分、木原氏、磯崎氏、秋葉氏、山田氏、外務省の小林麻紀中南米局長。３時６分から３４分、朝日新聞、読売新聞、産経新聞、共同通信、時事通信の合同インタビュー。４０分から４時１５分、ＮＨＫのインタビュー。１９分から２３分、ウクライナ経済復興推進準備会議。２５分、官邸発。２８分、自民党本部着。３０分から５９分、同党の麻生太郎副総裁、茂木氏。５時２分から１８分、党役員会。１９分から３７分、萩生田光一同党政調会長。３８分、同所発。４１分、官邸着。４９分から６時４分、世界宗教者平和会議（ＷＣＲＰ）日本委員会の戸松義晴理事長から核兵器廃絶を求める提言書受け取り。１４分、報道各社のインタビュー。１５分、官邸発。３８分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。慢性副鼻腔（びくう）炎手術後の経過観察。７時３３分、同所発。５５分、公邸着。