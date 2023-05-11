岸田日誌１０日（水）

【午前】７時３２分、徒歩で公邸発。３３分、官邸着。３７分から８時４９分、磯崎仁彦官房副長官。９時５５分、官邸発。５７分、国会着。５８分、参院議長応接室入る。１０時２分、同室出る。参院本会議場入る。６分、参院本会議開会。

【午後】０時１５分、参院本会議途中退席。１７分、国会発。１８分、官邸着。１時５０分から２時１分、神田真人財務官。５分から３０分、木原誠二、磯崎両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。３１分から４５分、木原、磯崎、秋葉、森、山田、小野、神田各氏、平井裕秀経済産業審議官。４６分から３時、木原、磯崎、秋葉、森、山田、小野各氏。４時４０分から５時９分、日本経済新聞のインタビュー。１７分から３５分、トルコ・シリア大地震に関する国際緊急援助隊・救助チームの山本英昭団長らの表敬。３７分、官邸発。４３分、東京・霞が関の外務省着。Ｇ７広島サミット事務局職員を激励。５７分、同所発。５９分、官邸着。６時１４分から５９分、鈴木俊一財務相、加藤勝信厚生労働相、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相。松野博一官房長官同席。７時１分、官邸発。６分、東京・平河町の都市センターホテル着。宴会場「コスモスホール」で自民党森山派のパーティーに出席し、あいさつ。１５分、同所発。２３分、東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「蘭の間」でジャーナリストの後藤謙次氏主催の会合に出席。斎藤健法相、小渕優子自民党組織運動本部長、大久保好男日本テレビ顧問、山田孝男毎日新聞社特別編集委員、薬師寺克行東洋大教授ら同席。４６分、同所発。４９分、公邸着。