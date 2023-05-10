【午前】７時２２分、徒歩で公邸発。２３分、官邸着。２５分から８時１６分、磯崎仁彦官房副長官。２４分から３７分、閣議。４４分から５８分、木原誠二官房副長官。９時２４分から５０分、木原氏。１０時１２分、官邸発。２０分、皇居着。大綬章親授式。４４分、皇居発。５５分、官邸着。１１時１１分から２７分 木原氏。２８分から３８分、谷喜久郎メイシス地域創生研究会代表理事。４６分から５６分、木原氏、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、村井英樹、森昌文両首相補佐官、松尾泰樹内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長。

【午後】０時３２分から４７分、茨城県鉾田市の「ほこたブランド大使」の友常真希さん、岸田一夫市長らによるメロンの贈呈。額賀福志郎自民党衆院議員ら同席。５１分、官邸発。５３分、国会着。５５分、参院第４３委員会室入る。５６分から５７分、加藤勝信厚生労働相。１時参院厚生労働委員会開会。２時１０分、参院厚労委途中退席。１７分、院内大臣室入る。２２分、同室出る。３６分、衆院第１５委員室入る。３７分から３８分、鈴木俊一財務相。４２分、衆院財務金融委員会再開。４時７分、衆院財務金融委散会。８分、国会発。１０分、官邸着。１８分から４８分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。４９分から５３分、秋葉氏、森氏。５６分から５時１０分、平井卓也自民党デジタル社会推進本部長から人工知能（ＡＩ）に関する提言書受け取り。１２分から２５分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。２６分から３０分、滝沢氏。３９分から６時３６分、ＡＩについてＳＦ作家の安野貴博氏ら若手有識者と車座で意見交換。５０分、官邸発。７時９分、東京・銀座の日本料理店「加賀屋銀座店」着。石井準一参院議院運営委員長、自民党の野上浩太郎参院国対委員長、佐藤正久参院国対委員長代行、藤川政人参院国対委員長代理、松野博一官房長官、磯崎氏らと会食。８時５４分、同所発。９時２分、公邸着。