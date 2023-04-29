岸田日誌２８日（金）

【午前】７時３６分、徒歩で公邸発。３７分、官邸着。４２分から５２分、総合海洋政策本部会合。５７分から８時１２分、閣議。１５分から２５分、国際園芸博覧会関係閣僚会議。２７分から９時１分、西村康稔経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。２分から１４分、秋葉剛男国家安全保障局長。５９分、官邸発。１０時２７分、東京・北砂の妙久寺着。故山崎孝明前東京都江東区長の葬儀に参列。３９分、同所発。１１時８分、官邸着。２７分から４３分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長。４４分、秋葉氏、森氏、山田氏、小野氏、外務省の北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。

【午後】０時、全員出る。１分から１２分、秋葉氏、森氏、山田氏。４９分から１時５分、自民党新しい資本主義実行本部の茂木敏充本部長代行から労働市場改革に関する提言書受け取り。２３分から５３分、林芳正外相。２時１７分から２８分、「Ｔ７（Ｔｈｉｎｋ７）Ｊａｐａｎ」サミットの園部哲史議長から提言書受け取り。２９分から５３分、塩崎恭久元厚生労働相らから薬剤耐性に関する提言書受け取り。赤堀毅外務省地球規模課題審議官同席。３時２７分、官邸発。３４分、東京・丸の内のパレスホテル東京着。４時２１分から４０分、みどりの式典に出席し、式辞。５３分、同所発。５時３分、官邸着。４分から３９分、「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議の白石隆座長。海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長同席。６時１８分、官邸発。１９分、公邸着。３８分から７時８分、米誌タイムのインタビュー。