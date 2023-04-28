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ＲＩＺＩＮ

平本蓮、前日計量で緑ガウンで登場　「明日から僕の時代です」

サンスポ
緑のガウンを着て登場した平本（右）
緑のガウンを着て登場した平本（右）

格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ　ＬＡＮＤＭＡＲＫ５」（２９日、代々木第一体育館）の前日計量が２８日、東京・目黒区のウェスティンホテル東京で行われ、全選手が契約体重をクリアした。

平本蓮（２４）は緑のガウンを着て登場し、対戦相手の斎藤裕（３５）と向き合い、「明日から僕の時代です」と宣言した。

「ＲＩＺＩＮ　ＬＡＮＤＭＡＲＫ５」の試合順は以下の通り。


・第１試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝７１・０キロ）　雑賀“ヤン坊”達也－アリ・アブドゥルカリコフ


・第２試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝６６・０キロ）　金原正徳－山本空良


・第３試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝１２０・０キロ）　スダリオ剛－ロッキー・マルティネス


・第４試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝５１・０キロ）　ＲＥＮＡ－クレア・ロペス


・第５試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝４９・０キロ）　浅倉カンナ－Ｖ．Ｖ　Ｍｅｉ


・第６試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝７１・０キロ）　武田光司－ルイス・グスタボ



・第７試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝６１・０キロ）　倉本一真－太田忍


・第８試合（ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール　５分３Ｒ＝６６・０キロ）　斎藤裕－平本蓮


午後２時３０分開場／午後４時開始

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