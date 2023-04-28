格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ５」（２９日、代々木第一体育館）の前日計量が２８日、東京・目黒区のウェスティンホテル東京で行われ、全選手が契約体重をクリアした。
平本蓮（２４）は緑のガウンを着て登場し、対戦相手の斎藤裕（３５）と向き合い、「明日から僕の時代です」と宣言した。
「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ５」の試合順は以下の通り。
・第１試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝７１・０キロ） 雑賀“ヤン坊”達也－アリ・アブドゥルカリコフ
・第２試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝６６・０キロ） 金原正徳－山本空良
・第３試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝１２０・０キロ） スダリオ剛－ロッキー・マルティネス
・第４試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝５１・０キロ） ＲＥＮＡ－クレア・ロペス
・第５試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝４９・０キロ） 浅倉カンナ－Ｖ．Ｖ Ｍｅｉ
・第６試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝７１・０キロ） 武田光司－ルイス・グスタボ
・第７試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝６１・０キロ） 倉本一真－太田忍
・第８試合（ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール ５分３Ｒ＝６６・０キロ） 斎藤裕－平本蓮
午後２時３０分開場／午後４時開始