岸田日誌２６日（水）

【午前】６時３６分、徒歩で公邸発。３８分、官邸着。４０分から８時２３分、磯崎仁彦官房副長官。３７分から９時２５分、木原誠二官房副長官。５１分、官邸発。５３分、国会着。５４分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。１０時１分、参院本会議開会。

【午後】０時６分、参院本会議途中退席。７分、院内大臣室入る。１１分から１８分、加藤勝信厚生労働相、後藤茂之経済再生担当相、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。１時１９分、同室出る。２２分、衆院第１２委員室入る。３０分、衆院経済産業委員会再開。２時４６分、衆院経産委途中退席。４７分、国会発。４９分、官邸着。５２分から３時７分、小渕優子自民党組織運動本部長。８分から２２分、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。２３分から５５分、森氏、山田氏、小野氏、神田真人財務官、平井裕秀経済産業審議官。４時１５分から２２分、人口と開発に関するアジア議員フォーラムの武見敬三議長。２６分、官邸発。３４分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「鶴の間」で自民党二階派のパーティーに出席し、あいさつ。４６分、同所発。５２分、官邸着。５時２分から５４分、経済財政諮問会議。６時２８分、バングラデシュのハシナ首相を出迎え。２９分から３８分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。４０分から７時２５分、ハシナ氏と首脳会談。３１分から５４分、文書交換式、共同記者発表。５６分、徒歩で官邸発。５７分、公邸着。８時２分から９時２分、岸田文雄首相主催の夕食会。３分から５分、ハシナ氏を見送り。