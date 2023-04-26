岸田日誌２５日（火）

【午前】８時１０分、徒歩で公邸発。１１分、官邸着。１２分から１３分、報道各社のインタビュー。１９分から３３分、閣議。３８分から５２分、月例経済報告関係閣僚会議。５４分から９時６分、斉藤鉄夫国土交通相、平形雄策農林水産省農産局長、天河宏文国交省都市局長。１３分から４３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長。４４分から５８分、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官、中島淳一金融庁長官。１０時２分、官邸発。３分、衆院第１議員会館着。４分から２２分、世界人口開発議員会議に出席し、講演。２３分、同所発。２５分、官邸着。２６分から５５分、小野氏、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。５６分から１１時３６分、秋葉氏、森氏、小野氏、山田重夫外務審議官。

【午後】０時１分から１時 山口那津男公明党代表と会食。１９分から４１分、松野博一、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森氏、市川恵一総合外交政策局長、斎田伸一アフリカ部長、安藤俊英領事局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。２時２０分から３８分、松川正則沖縄県宜野湾市長。宮崎政久自民党衆院議員同席。４０分から５５分、秋葉氏、滝沢氏、市川氏、増田氏、吉田氏。３時３分から２６分、根本匠衆院予算委員長。３４分から５４分、日本理学療法士協会定時総会向けなどのビデオメッセージ収録。４時１０分から２４分、秋葉氏、滝沢氏。２５分から３３分、滝沢氏。５時１分から５５分、新しい資本主義実現会議。６時１４分、官邸発。２２分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「ｅｄｏ ＲＯＯＭ」で自民党憲法改正実現本部の会合に出席し、あいさつ。３２分、同所発。４３分、東京・六本木の泉ガーデンタワー着。同ビル内の「住友会館」で経団連の十倉雅和会長、佐藤康博、菰田正信、太田純、東原敏昭、橋本英二、久保田政一各副会長と会食。９時２分、同所発。８分、公邸着。