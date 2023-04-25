岸田日誌２４日（月）

【午前】７時５３分、公邸発。８時２分、東京・内幸町の帝国ホテル着。フランス料理店「レ セゾン」でＧ７広島サミットに関する有識者との勉強会。９時４０分、同所発。４６分、官邸着。４７分から４９分、報道各社のインタビュー。５０分から１０時１８分、後藤茂之経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。３７分、官邸発。４３分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「芙蓉の間」で故豊田章一郎トヨタ自動車名誉会長のお別れの会に出席。４７分、同所発。５４分、官邸着。１１時２６分から２８分、秋葉剛男国家安全保障局長。２９分、デサンティス米フロリダ州知事の表敬。

【午後】０時１０分、表敬終了。４１分から４８分、国家安全保障会議。１時２分から３５分、自民党の茂木敏充幹事長、森山裕選対委員長。３６分から５９分、木原、栗生俊一両官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、市川恵一総合外交政策局長、安藤俊英領事局長、吉田圭秀防衛省統合幕僚長。２時１０分から３４分、ウングボ国際労働機関（ＩＬＯ）事務局長の表敬。中谷元・首相補佐官、赤堀毅外務省地球規模課題審議官同席。３５分から３時１９分、外務省の山田重夫外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局長、有馬裕南部アジア部長、斎田伸一アフリカ部長。４５分から４時、シンディ・マケイン国連世界食糧計画（ＷＦＰ）事務局長、安藤宏基国連ＷＦＰ協会会長。２６分、官邸発。２９分、自民党本部着。３０分から５８分、同党の麻生太郎副総裁、茂木氏。５時１分から１９分、党役員会。２０分から２５分、麻生、茂木両氏。２６分、同所発。２８分、官邸着。３０分から５８分、外務省の森氏、市川氏。５９分から６時１４分、小倉将信こども政策担当相、後藤氏、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、中村博治事務局長、大島一博厚生労働事務次官。３３分、官邸発。３８分、東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「楓の間」で日本経済新聞社の岡田直敏会長、長谷部剛社長らと会食。８時２７分、同所発。３３分、公邸着。１１時５１分から５４分、報道各社のインタビュー。