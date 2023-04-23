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北海道・稚内市長選　工藤氏が４選果たす

産経ニュース

任期満了に伴う稚内市長選は２３日投開票され、無所属現職の工藤広氏（７３）＝自民推薦＝が、無所属新人で元市議の佐々木政美氏（６０）を破り、４選を果たした。

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