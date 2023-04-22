岸田日誌２１日（金）

【午前】８時１４分、徒歩で公邸発。１５分、官邸着。２２分から２８分、閣議。２９分から３９分、西村康稔経済産業相。９時４１分から１０時、自民党の食品ロス削減プロジェクトチームの堀内詔子座長らから提言書受け取り。１４分、官邸発。２４分、東京・丸の内の東京国際フォーラム着。１１時から３０分、日本医学会総会の開会式に出席し、祝辞。３８分、同所発。４７分、官邸着。

【午後】０時４分から２３分、自民党の情報通信戦略調査会の野田聖子会長らから情報通信インフラの整備に関する提言書受け取り。２時から１８分、池田宜永宮崎県都城市長、中平富宏高知県宿毛市長。松本剛明総務相、河野太郎デジタル相同席。１９分から３９分、松本総務相、河野デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、大島一博厚生労働事務次官。５２分から３時７分、中曽根弘文自民党参院議員。５５分から４時１０分、資源エネルギー庁の保坂伸長官、小沢典明次長。１１分から３６分、茂木敏充自民党幹事長。５時３分から２７分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、市川恵一総合外交政策局長、安藤俊英領事局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長。２８分から３２分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。３３分から３６分、滝沢氏。３７分から６時３分、秋葉氏。２４分、官邸発。２５分、公邸着。