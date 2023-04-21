岸田日誌２０日（木）

【午前】８時４４分、公邸発。５６分、東京・大手町の経団連会館着。「Ｂ７東京サミット」に出席し、あいさつ。９時２５分、同所発。３４分、官邸着。４１分から１１時９分、磯崎仁彦官房副長官。

【午後】０時５３分、官邸発。５４分、国会着。５６分、参院第１委員会室入る。５７分から５８分、後藤茂之経済再生担当相。１時、参院内閣委員会出席。２時１７分、参院内閣委途中退席。１９分、国会発。２１分、官邸着。３時１６分から５８分、ＡＰ通信、ロイター通信、ＡＦＰ通信、米紙ニューヨーク・タイムズなど海外メディアのインタビュー。４時４３分から５６分、茶道裏千家前家元の千玄室氏に対する内閣総理大臣顕彰式。裕子夫人同席。５時５分から２５分、後藤氏、田和宏内閣府事務次官。２６分、官邸発。４１分、東京・高輪のグランドプリンスホテル新高輪着。宴会場「崑崙」でセブン―イレブン・ジャパンの設立５０周年記念式典懇親会に出席し、あいさつ。５２分、同所発。６時７分、官邸着。２７分から２８分、報道各社のインタビュー。２９分、徒歩で官邸発。３０分、公邸着。３１分から３２分、十倉雅和Ｂ７東京サミット議長らから提言書受け取り。３７分から８時、岸田文雄首相主催の夕食会。