岸田日誌１８日（火）

【午前】７時５５分、徒歩で公邸発。５６分、官邸着。８時１分から１０分、こども政策推進会議。２１分から３０分、閣議。３５分から５０分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。９時１３分から３８分、神田真人財務官。１０時１７分、官邸発。２６分、皇居着。内奏。１１時７分、皇居発。１５分、官邸着。２２分から３９分、インパクト投資とグローバルヘルスに係る研究会の渋沢健座長から報告書受け取り。４０分から５０分、フィンランドさくらの女王のサーレンコさんらの表敬。

【午後】

０時９分から４９分、森山裕自民党選対委員長と会食。１時５０分から５５分、杉本達治福井県知事。２時５分から４１分、熊谷亮丸内閣官房参与。３時４７分から４時１３分、ブリンケン米国務長官の表敬。１７分から２１分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。２２分から２７分、滝沢氏。４５分から５８分、後藤氏。５時２分から５７分、経済財政諮問会議。６時２０分、官邸発。２９分、東京・東新橋の日本テレビ着。５０分から９時３分、テレビ番組「世界一受けたい授業」の収録。１１分、同所発。２０分、公邸着。