岸田日誌１１日（火）

【午前】８時１８分、徒歩で公邸発。１９分、官邸着。２２分から３０分、閣議。３２分から９時３分、後藤茂之経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。４分から１３分、後藤氏、新原氏。１０時８分から１１時、宮沢洋一自民党税制調査会長。５１分、官邸発。

【午後】０時１分、東京・西新橋の東京慈恵会医大付属病院着。眼科の定期健診。４８分、同所発。１時、官邸着。２時３分から１３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、安藤俊英領事局長。１４分から４３分、秋葉氏、森氏、山田氏。４５分から３時３分、栗生俊一官房副長官、秋葉氏、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。１５分から３０分、自民党「出産費用等の負担軽減を進める議員連盟」の小渕優子会長から提言書受け取り。３４分から４９分、松本吉郎日本医師会会長。４時１５分から４５分、国家安全保障会議。５５分から５時６分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。７分から１３分、滝沢氏。５３分、ヨルダンのアブドラ国王を出迎え。５４分から５９分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。６時２分から３１分、アブドラ国王と首脳会談。３８分から４７分、署名式、共同記者発表。４８分から５０分、ヨルダンの学生と交流。５１分、徒歩で官邸発。５２分、公邸着。５４分から７時５９分、岸田文雄首相主催の夕食会。８時から２分、アブドラ国王を見送り。