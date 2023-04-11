岸田日誌１０日（月）

【午前】１０時３分、徒歩で公邸発。４分、官邸着。５分から６分、報道各社のインタビュー。１１時６分から２７分、対話型ソフト「チャットＧＰＴ」開発元の米新興企業オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）。

【午後】０時３分から２３分、政府与党連絡会議。２６分から２８分、遠藤利明自民党総務会長。１時３９分から４９分、今井雅則建設業労働災害防止協会会長。２時１４分から３４分、広島大主催の食料安全保障シンポジウム向けビデオメッセージ収録。３時１５分から３０分、茂木哲也日本公認会計士協会会長、手塚正彦日本公認会計士政治連盟会長。古賀篤同党衆院議員同席。４時２５分、官邸発。２７分、自民党本部着。３１分から５時、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３分から１６分、党役員会。１７分から２２分、麻生、茂木両氏。２３分、同所発。２７分、官邸着。３５分から６時、後藤茂之経済再生担当相。５分から１０分、日銀の植田和男、氷見野良三、内田真一正副総裁に辞令交付。松野博一官房長官同席。１２分から２１分、日銀の植田、氷見野、内田正副総裁。鈴木俊一財務相、松野氏、後藤氏同席。記念撮影。４０分から４１分、報道各社のインタビュー。４２分、徒歩で官邸発。４３分、公邸着。