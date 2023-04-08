【午前】７時２５分、徒歩で公邸発。２６分、官邸着。２９分から５９分、磯崎仁彦官房副長官。８時２分から１６分、国土強靱化（きょうじんか）推進本部。２１分から２７分、閣議。２９分から３３分、浜田靖一防衛相、防衛省の大和太郎統合幕僚監部総括官、森下泰臣陸上幕僚長。４５分から９時１０分、ブラジルのルラ大統領と電話会談。１２分から４８分、磯崎氏。５４分、官邸発。５５分、国会着。５６分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。１０時１分、参院本会議開会。

【午後】０時２７分、参院本会議途中退席。２８分、国会発。３０分、官邸着。４２分から１時、芳野友子連合会長ら先進７カ国（Ｇ７）関係国労働組合代表の表敬。４分から２７分、小池百合子東京都知事。３８分から５３分、谷口寿夫飛驒農業協同組合（ＪＡひだ）代表理事組合長らによる飛驒牛の贈呈。２時から２４分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４１分から５５分、原喜代志会津よつば農業協同組合（ＪＡ会津よつば）代表理事組合長らによる「天のつぶ」の贈呈。３時から２０分、上川陽子自民党衆院議員、赤堀毅外務省地球規模課題審議官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長。４時２０分から３３分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３４分から３６分、滝沢氏。５時４２分から６時３１分、こども未来戦略会議。５５分、官邸発。７時２０分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」着。慢性副鼻腔（びくう）炎手術後の経過観察。４４分、同所発。８時５分、公邸着。