リバティアイランドは②枠３番　競馬の桜花賞枠順決まる

中央競馬の牝馬クラシック第１戦、第８３回桜花賞（ＧⅠ）は９日に阪神競馬場１１Ｒ１６００メートル芝コースに１８頭が出走して行われる。その枠順が６日、決まった。昨年１２月の阪神ＪＦを勝った２歳女王リバティアイランドは②枠３番に入った。
フィリーズレビューを制したシングザットソングは⑥枠１２番、クイーンＣ勝者のハーパーは③枠５番、シンザン記念１着のライトクオンタムは①枠２番。
▽１１Ｒ第８３回桜花賞ＧⅠ１６００メートル（芝右・１８頭）発走１５・４０（三歳、オープン、国際、牝、指、定量）
①１ブトンドール ５５池添謙
①２ライトクオンタム ５５武 豊
②３リバティアイランド５５川田将
②４ドゥアイズ ５５吉田隼
③５ハーパー ５５ルメール
③６モズメイメイ ５５和田竜
④７コンクシェル ５５丸山元
④８キタウイング ５５杉原誠
⑤９コナコースト ５５鮫島駿
⑤１０エミュー ５５松山弘
⑥１１シンリョクカ ５５吉田豊
⑥１２シングザットソング５５岩田望
⑦１３ドゥーラ ５５戸崎圭
⑦１４ペリファーニア ５５横山武
⑦１５ジューンオレンジ ５５富田暁
⑧１６ムーンプローブ ５５北村友
⑧１７ラヴェル ５５坂井瑠
⑧１８トーセンローリエ ５５横山和