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リバティアイランドは②枠３番　競馬の桜花賞枠順決まる

産経ニュース

中央競馬の牝馬クラシック第１戦、第８３回桜花賞（ＧⅠ）は９日に阪神競馬場１１Ｒ１６００メートル芝コースに１８頭が出走して行われる。その枠順が６日、決まった。昨年１２月の阪神ＪＦを勝った２歳女王リバティアイランドは②枠３番に入った。

フィリーズレビューを制したシングザットソングは⑥枠１２番、クイーンＣ勝者のハーパーは③枠５番、シンザン記念１着のライトクオンタムは①枠２番。


▽１１Ｒ第８３回桜花賞ＧⅠ１６００メートル（芝右・１８頭）発走１５・４０（三歳、オープン、国際、牝、指、定量）

①１ブトンドール　　　５５池添謙

①２ライトクオンタム　５５武　豊

②３リバティアイランド５５川田将

②４ドゥアイズ　　　　５５吉田隼

③５ハーパー　　　　　５５ルメール

③６モズメイメイ　　　５５和田竜

④７コンクシェル　　　５５丸山元

④８キタウイング　　　５５杉原誠

⑤９コナコースト　　　５５鮫島駿

⑤１０エミュー　　　　　５５松山弘

⑥１１シンリョクカ　　　５５吉田豊

⑥１２シングザットソング５５岩田望

⑦１３ドゥーラ　　　　　５５戸崎圭

⑦１４ペリファーニア　　５５横山武

⑦１５ジューンオレンジ　５５富田暁

⑧１６ムーンプローブ　　５５北村友

⑧１７ラヴェル　　　　　５５坂井瑠

⑧１８トーセンローリエ　５５横山和

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