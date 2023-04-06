【午前】９時３９分、徒歩で公邸発。４０分、官邸着。４４分から５３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官。５４分から１０時３分、秋葉、森、小野各氏、船越健裕アジア大洋州局長。４分から１３分、秋葉、森、小野各氏。１４分から２１分、秋葉氏。２２分から３５分、杉山晋輔前駐米大使。３６分から１１時２分、防衛省の鈴木敦夫事務次官、川嶋貴樹整備計画局長、深沢雅貴地方協力局長。３分から９分、伊原純一、秋元義孝新旧宮内庁式部官長。３２分から５５分、フィリピンのズビリ上院議長らの表敬。５７分、超党派の「自殺対策を推進する議員の会」の武見敬三会長らから要望書受け取り。

【午後】０時１４分、武見氏ら出る。２時から１３分、交通安全対策に関する関係閣僚会議。２９分から４６分、福島国際研究教育機構の設立やＧ７広島サミット開催の記念シンポジウム向けビデオメッセージ収録。３時１８分から４２分、新藤義孝自民党宇宙・海洋開発特別委員長らから宇宙政策に関する提言書受け取り。４３分から４時２分、神田真人財務官。３分から１９分、平井卓也同党デジタル社会推進本部長らから防災分野のＤＸに関する提言書受け取り。２４分から３９分、原発事故について考える「ふくしま浜通り高校生会議」メンバーから提言書受け取り。森雅子首相補佐官同席。５６分から５時１４分、「Ｇ７広島サミットジュニア会議」メンバー、湯崎英彦広島県知事の表敬。２０分から３６分、斎藤健法相、加藤勝信厚生労働相。３７分から６時、鈴木俊一財務相、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長。１分から１７分、谷公一国土強靱化（きょうじんか）担当相、森昌文首相補佐官、村山裕内閣府政策統括官。５５分、徒歩で官邸発。５６分、公邸着。