【午前】７時５７分、徒歩で公邸発。５８分、官邸着。８時２分から１７分、再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議。２１分から３３分、閣議。３５分から４７分、松野博一官房長官、後藤茂之経済再生担当相。４８分から５１分、石川正一郎内閣官房参与に辞令交付。松野氏同席。９時から１０時５分、木原誠二官房副長官。１１時４５分、著作権協会国際連合（ＣＩＳＡＣ）のビョルン・ウルバース会長の表敬。

【午後】０時２分、ウルバース氏出る。５０分、官邸発。５２分、国会着。５３分、衆院議長応接室入る。１時、同室出る。衆院本会議場入る。２分、衆院本会議開会。３時８分、衆院本会議散会。９分、衆院本会議場出る。１０分、国会発。１１分、官邸着。２６分から４４分、ミス日本グランプリの吉岡恵麻さんらの表敬。４５分から４時３分、西村康稔経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、飯田祐二経済産業政策局長、野原諭商務情報政策局長。４分から９分、小倉将信男女共同参画担当相。３４分から５８分、「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議の白石隆座長らの表敬。５時１分から２１分、滝沢裕昭内閣情報官。２８分から５３分、甘利明自民党前幹事長らから経済安全保障に関する提言書受け取り。５４分から５５分、小野寺五典元防衛相。６時１２分から３６分、ドミニカ共和国のペニャ副大統領の表敬。７時１１分、徒歩で官邸発。１２分、公邸着。