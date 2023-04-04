【午前】８時４分、徒歩で公邸発。５分、官邸着。７分から２２分、林芳正外相、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５０分、官邸発。５２分、国会着。５４分、参院第１委員会室入る。９時、参院決算委員会開会。１１時５５分、参院決算委休憩。５６分、同室出る。５７分、国会発。

【午後】０時４分、東京・霞が関の霞が関ビルディング着。こども家庭庁発足式に出席し、あいさつ。２４分、同所発。３０分、国会着。３３分、院内大臣室入る。５１分、同室出る。５３分、参院第１委員会室入る。１時、参院決算委再開。５時７分、参院決算委途中退席。９分、国会発。１２分、自民党本部着。１４分から２５分、党役員会。２８分から４２分、同党の二階俊博元幹事長、林幹雄元幹事長代理。４４分、同所発。４７分、官邸着。６時１６分、官邸発。３５分、東京・日本橋人形町の日本料理店「玄冶店 浜田家」着。中曽根弘文日米国会議員連盟会長らによる米下院議員訪日団歓迎の夕食会に出席し、あいさつ。

４２分、同所発。５９分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷松本楼」着。武井俊輔外務副大臣ら自民党衆院議員と会食。９時６分、同所発。１２分、公邸着。