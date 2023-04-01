堺市１６３０人異動　多様性ある施策推進（異動名簿）

堺市は、１日付の人事異動を発表した。異動規模は、例年並みの１６３０人となった。

多様性（ダイバーシティ）による施策を推進するため、新たに局長級の「市民人権局ダイバーシティ推進監」を設置。人権部と男女共同参画推進部を再編して「ダイバーシティ推進部」にする。

区役所の機能強化も図る。再整備の計画が進む新金岡地区がある北区役所に「新金岡地区活性化推進室」を新設。西区役所には、多様なブランドの発信などを強化するための「政策推進室」を新設する。

異動名簿

【特別職】

上下水道事業管理者（市長公室長）森功一

【局長級】

市長公室長（総務局長）辻敏之▽総務局長（市政改革監）宮尾半弥▽市民人権局長（文化観光局観光部長）高屋敷秀樹▽市民人権局ダイバーシティ推進監（文化観光局国際部長）黒田一未▽環境局長（環境局カーボンニュートラル推進部長）植松あけみ▽健康福祉局長（財政局財政部長）竹下泰夫▽健康福祉局保健医療担当局長（健康福祉局健康部長）河内義慶▽子ども青少年局長（子ども青少年局子育て支援部長）井上富士雄▽中区長（中区役所副区長）影山誠▽東区長（西区役所副区長）三井節子▽南区長（教委・総務部長）中山真裕美▽北区長（泉北ニューデザイン推進室部理事・事業推進担当）鈴木敏文▽消防長（消防局次長）西尾学▽消防局次長兼予防部長（警防部長）阪下晴彦▽上下水道局理事・広域・公民連携推進担当兼経営企画室長（上下水道局部理事）中塚肇▽水道部長兼上下水道局部理事・水道技術等担当兼水道技術管理者（経営企画室長）太田倫己

【部長級】

市長公室広報戦略部長（市長公室広報戦略部広報課長）河盛俊生▽市長公室政策企画部長（市長公室政策企画部部理事・政策・調整担当）塩見昌男▽市長公室政策企画部部理事・公民連携担当（市長公室広報戦略部広報戦略推進課長）東野秀一▽市長公室東京事務所長（市長公室政策企画部参事・ＳＤＧｓ推進担当）羽田貴史▽泉北ニューデザイン推進室部理事・事業推進担当（建設局サイクルシティ推進部長）高橋悦子▽総務局行政部長兼総務局行政部部理事・連携推進担当（総務局行政部法制文書課長）津越盛太郎▽財政局財政部長兼財政局財政部部理事・連携推進担当（総務局行政部長） 坂本泰宏▽市民人権局市民生活部長兼市民人権局市民生活部部理事・連携推進担当（市民人権局人権部人権企画調整課参事・同和行政調整担当）淺田典子▽市民人権局ダイバーシティ推進部長（市民人権局男女共同参画推進部男女共同参画推進課参事・女性活躍推進担当）濵伸子▽市民人権局ダイバーシティ推進部部理事・男女共同参画推進担当（市民人権局市民生活部市民人権総務課長）前島恭子▽文化観光局観光部長兼文化観光局観光部部理事・連携推進担当（市長公室政策企画部長）野村泰生▽文化観光局文化国際部長（市長公室広報戦略部長）上西浩▽文化観光局歴史遺産活用部長（総務局行政部行政管理課長）上田一也▽文化観光局歴史遺産活用部博物館副館長兼文化観光局歴史遺産活用部部理事・（仮称）堺ミュージアム構想担当（文化観光局博物館副館長）辻尾聖子▽環境局カーボンニュートラル推進部長兼環境局カーボンニュートラル推進部部理事・連携推進担当（環境局環境保全部環境共生課長）辻尾匡彦▽環境局環境保全部長（環境局環境事業部環境業務課長）澤井一樹▽環境局環境事業部長（北区役所自治推進課長）緒方剛▽健康福祉局生活福祉部長兼健康福祉局生活福祉部部理事・連携推進担当（子ども青少年局子育て支援部幼保推進課長）長尾正志▽健康福祉局長寿社会部長（健康福祉局生活福祉部健康福祉総務課長）佐野庸子▽健康福祉局障害福祉部長（健康福祉局障害福祉部障害支援課長）鳫野雪保▽健康福祉局健康部長（健康福祉局健康部健康医療政策課長）永井義雄▽健康福祉局健康部部理事・医療調整担当兼中区役所中保健福祉総合センター中保健センター所長兼南区役所南保健福祉総合センター南保健センター医長（中区役所中保健福祉総合センター中保健センター所長）柴田仙子▽子ども青少年局子ども青少年育成部部理事・児童自立支援・青少年・子ども施策調整担当（子ども青少年局子ども青少年育成部参事・児童自立支援担当）本村豊治▽子ども青少年局子ども青少年育成部部理事・社会的養育・いじめ不登校対策支援担当（子ども青少年局子ども相談所家庭支援課長）増田雅絵▽子ども青少年局子育て支援部長（総務局人事部労務課長）濵脇充▽子ども青少年局子ども相談所長（子ども青少年局子ども相談所次長）石戸博晃▽産業振興局農政部長併・兼農業委員会事務局長（産業振興局産業戦略部産業企画課長）小走伸吾▽建築都市局開発調整部長（建築都市局開発調整部建築防災推進課長）角田悟▽建設局サイクルシティ推進部長（健康福祉局生活福祉部部理事・調整・福祉のまちづくり・福祉臨時特別給付金担当）山本浩史▽建設局用地部長（市長公室東京事務所長）坂口哲▽建設局公園緑地部長（建設局土木部北部地域整備事務所長）室谷直樹▽堺区役所堺保健福祉総合センター所長（健康福祉局生活福祉部長）長谷川三博▽中区役所副区長兼中区役所部理事・連携推進担当兼中区役所部理事・危機管理担当（市民人権局男女共同参画推進部長）藤川記代▽中区役所中保健福祉総合センター所長（健康福祉局生活福祉部生活援護管理課長）宮井良平▽東区役所副区長兼東区役所部理事・連携推進担当兼東区役所部理事・危機管理担当（危機管理室参事）近藤芳広▽東区役所東保健福祉総合センター所長（子ども青少年局子ども相談所長）水谷真紀子▽西区役所副区長兼西区役所部理事・連携推進担当兼西区役所部理事・危機管理担当（環境局環境事業部長）東野岳▽西区役所西保健福祉総合センター所長（南区役所南保健福祉総合センター子育て支援課長）音田佳美▽南区役所副区長兼南区役所部理事・危機管理担当兼南区役所南保健福祉総合センター所長（南区役所南保健福祉総合センター生活援護課長）吉田勲▽北区役所部理事・区域活性化調整担当（建設局公園緑地部長）市川行則▽消防局総務部長兼消防局総務部部理事・連携推進担当（救急部長）新子哲也▽消防局総務部部理事・調整担当（予防部予防査察課長）古川信昭▽警防部長（大阪狭山消防署長）山﨑成昭▽救急部長（北消防署長）山領崇司▽西消防署長（警防部警防課長）小枝友藏▽教委・総務部長兼教委・総務部部理事・連携推進担当（教委・総務部部理事・学校改革推進担当）伊藤修士▽教職員人事部長（地域教育支援部長）森浦稔▽学校教育部長（教職員人事部長）富岡重幸▽学校教育部部理事・人権教育・学校調整担当（市民人権局男女共同参画推進部男女共同参画センター館長）八木直亮▽学校教育部部理事・生徒指導担当（学校教育部参事・企画・調整担当）永木里恵▽教育センター所長（教育センター能力開発課長） 渡邉耕太▽地域教育支援部長（市民人権局人権部長）懸樋修三

〈退職〉（３月３１日付）

【特別職】

上下水道事業管理者、出耒明彦

【局長級】

市民人権局長、光齋かおり▽環境局長、歌枕悟志▽健康福祉局長、山本甚郎▽子ども青少年局長、森浩二▽中区長、西川明尚▽東区長、山下勝利▽南区長、佐小元士▽北区長、垂井究▽消防長、新開実

【部長級】

市民人権局市民生活部長、三好公俊▽文化観光局文化部長、勝真雅之▽文化観光局文化部部理事、中野郁代▽環境局環境保全部長、小林義継▽健康福祉局長寿社会部長、藤澤富美▽健康福祉局障害福祉部長、米村かおる▽産業振興局農政部長、名越幸司▽建築都市局開発調整部長、前田林成▽建設局用地部長、坂本成広▽堺区役所堺保健福祉総合センター所長、福田達也▽中区役所中保健福祉総合センター所長、石井敏夫▽東区役所副区長、辻林順二▽東区役所東保健福祉総合センター所長、西澤信行▽西区役所西保健福祉総合センター所長、岡本章▽南区役所副区長、植松茂樹▽消防局総務部長、中原訓史▽西消防署長、白水克文▽水道部長、門田卓三▽学校教育部部理事・人権教育・学校調整担当、太田雅之▽教育センター所長、藤本慎也▽学校教育部長、竹内新（文部科学省）

〈任期満了〉

【局長級】

健康福祉局理事・新型コロナウイルスワクチン接種推進担当、河野淳一





堺市教委（４月１日付）

〈小学校校長〉

【転任】土師（城山台）由良博史▽東深井（深井中校長）泉博▽登美丘南（鳳）小松豊▽福泉上（宮園）那賀典仁▽鳳（百舌鳥）山内博士▽浜寺（日置荘）濵本教行▽福泉中央（浜寺）多賀井直子▽竹城台（福泉中央）氏丸重信▽竹城台東（原山ひかり）佐中豊▽原山ひかり（新檜尾台）妹脊成重▽新金岡東（竹城台）永井美穂▽百舌鳥（浅香山）川口和義

【新任】市（熊野教頭）内川知美▽浅香山（教育課程課長）桑田裕介▽宮園（教育課程課主任指導主事）小林朋子▽日置荘（光竜寺教頭）稲葉淳郎▽浜寺石津（白鷺幼稚園長）藤井良江▽津久野（新金岡教頭）中野悦古▽上野芝（錦西教頭）池田毅▽茶山台（深井西教頭）芳賀敬子▽赤坂台（八田荘幼稚園長）稲田美穂▽美木多（はるみ教頭）井上敬子▽城山台（神石教頭）森一展▽五箇荘（同校教頭）廣瀬努▽中百舌鳥（平尾教頭）古川結美子

【再任用】福田（同校長）清野寛之▽浜寺東（同校長）江里口幸子▽平岡（同校長）丹後靖史▽浜寺昭和（同校長）鈴木田康二▽宮山台（同校長）田中久雄▽はるみ（同校長）向井拓▽東三国丘（同校長）宮井信孝▽平尾（同校長）喜田和彦

【任期付】南八下、木嶋美雪▽新檜尾台、古谷俊之▽五箇荘東、靍原隆司

〈中学校校長〉

【転任】浅香山（若松台）中谷浩治▽泉ヶ丘東（美原西）泉元利夫▽深井（登美丘）田辺泰孝▽登美丘（上野芝）井関雅▽南八下（陵南）石山陽▽上野芝（日置荘）川島強▽福泉（美木多）江藤伸二▽宮山台（南八下）岩﨑和人▽美木多（金岡南）鶴山剛▽陵南（泉ヶ丘東）櫻井出

【新任】原山台（同校教頭）三戸口聖子▽八下（陵西中教頭）笠谷直美▽美原西（同校教頭）泉谷浩幸

【再任用】長尾（同校校長）福山和久▽中百舌鳥（同校校長）桜田正明

【再任】日置荘（学校教育部部理事）中村吉司治

【採用】旭、丸井理恵

【任期付】三国丘、吉岡哲郎▽若松台、古橋章秀▽金岡南、齊田浩

〈高校校長〉

【再任用】堺（同校校長）大橋幸一

〈小学校教頭〉

【転任】錦西（美原北）植松伸貴▽錦（深阪）木原淳夫▽東陶器（八田荘西）中川貴友▽土師（浜寺昭和）三原絵利子▽深阪（大泉）菊井宏晃▽八下西（八上）田中章恵▽福泉東（美原西）中辻直人▽三原台（向丘）富来佐世子▽庭代台（野田）井阪茂雄▽御池台（さつき野）井上知子▽光竜寺（庭代台中教頭）苆野直子▽新金岡東（金岡）三原一訓▽西百舌鳥（錦）山田尚一▽金岡（東陶器）登り山誠一▽大泉（家原寺）石田健悟▽美原北（御池台）中野貴之▽八上（金岡南）正道浩二

【新任】熊野（教職員人事課管理主事）青栁美奈▽神石（榎教諭）中尾浩彰▽西陶器（英彰教諭）城内雅子▽八田荘西（深井教諭）稲舘義信▽深井西（支援教育課主任指導主事）辻佐和子▽白鷺（教職員人事課主任管理主事）西川綾子▽向丘（西百舌鳥主幹教諭）杉山陽亮▽家原寺（浜寺昭和教諭）山本茂幸▽浜寺昭和（同主幹教諭）大谷真介▽はるみ（同主幹教諭）満所佳孝▽新金岡（教職員企画課管理主事）杉田芳江▽北八下（企画相談課主任指導員）池田真由美▽金岡南（企画相談課主任指導主事）鶴田敦▽五箇荘（みはら大地幼稚園准園長）岡田安積▽平尾（同主幹教諭）濱本崇志▽さつき野（同主幹教諭）清水恵介

【再任用】津久野（同教頭）和田修▽中百舌鳥（同教頭）香川康浩

【再任】野田（学校保健体育課主任指導主事）杉政伸二

〈中学校教頭〉

【転任】三国丘（浅香山）津田美香▽陵西（三原台）上江洲綾香▽東百舌鳥（福泉南）西川貴朗▽野田（白鷺小教頭）大野文夫▽津久野（平井）定裕之▽晴美台（大浜）中岡久典▽原山台（堺高等学校定時制の課程教頭）松平武志

【新任】浅香山（同教諭）東谷晋一郎▽大浜（教職員人事課主任管理主事）飛田一浩▽平井（同主幹教諭）林部敏雄▽鳳（生徒指導課主任指導主事）山縣正志▽浜寺南（同教諭）石田雄士▽福泉南（人権教育課主任指導主事）伊東理恵▽三原台（教育課程課主任指導主事）瀧岡亮太▽庭代台（学校給食課主任指導主事）中村瞬▽金岡北（学校教育部主任指導員）久保力

【再任用】美原西（晴美台）滋野正和

〈高校教頭〉

【転任】堺定時制の課程（西百舌鳥小教頭）尾野裕昭

〈特別支援学校教頭〉

【転任】上神谷（野田中教頭）澤野千絵

〈幼稚園園長〉

【新任】白鷺（北八下小教頭）向井敦▽津久野（放課後子ども支援課主任指導主事）上岡万利子

〈幼稚園准園長〉

【新任】みはら大地（深井小教諭）渡邊修

堺市教委異動（３月３１日付）

【小学校校長】

〈退職〉市、小野由香里▽福田、清野寛之▽土師、松本岳洋▽東深井、田中尚子▽浜寺東、江里口幸子▽平岡、丹後靖史▽浜寺昭和、鈴木田康二▽宮山台、田中久雄▽竹城台東、竹中誠二▽はるみ、向井拓▽東三国丘、宮井信孝▽五箇荘、中尾和功▽平尾、喜田和彦

〈再任用終了〉登美丘南、松岡義隆▽南八下、中村育子▽浜寺石津、吉田直人▽福泉上、阪本拓也▽津久野、夏原美津子▽上野芝、島村俊樹▽茶山台、石川亨▽赤坂台、田中貴子▽美木多、西田光良▽新金岡東、木戸一智▽五箇荘東、卜部啓一▽中百舌鳥、松本貴之

【中学校校長】

〈退職〉福泉、島木伸也▽宮山台、泉谷章仁▽長尾、福山和久▽中百舌鳥、桜田正明

〈再任用終了〉浅香山、安達裕士▽三国丘、坂部弘重▽原山台、小牟田啓▽八下、齊藤雅也

〈任期付終了〉旭、丸井理恵

【高校校長】

〈退職〉堺、大橋幸一

【小学校教頭】

〈退職〉津久野、和田修▽中百舌鳥、香川康浩

〈再任用終了〉西陶器、廣野毅▽土師、寺西由美▽三原台、阪野昌子▽新金岡東、内田英穂

〈解職〉八下西、川北裕介▽福泉東、市川友香▽庭代台、八窪陽

【中学校教頭】

〈退職〉三国丘、梅本美希▽鳳、三原博史▽津久野、岸本利久▽晴美台、滋野正和

〈再任用終了〉東百舌鳥、田上博隆▽浜寺南、古川正明

【特別支援学校教頭】

〈退職〉上神谷、寺谷由加里

【幼稚園園長】

〈再任用終了〉東陶器、上出明美▽登美丘東、平井純子▽津久野、奥谷裕美

〈解職〉北八下、島原宏文