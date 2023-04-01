大阪府、課長級以上３２７人異動（異動名簿）

大阪府は１日付の人事異動を発表した。対象者は２６４８人と前年並みで、うち課長級以上は前年比７３人減の３２７人。２年後に迫る２０２５年大阪・関西万博の成功に向け、組織体制を整備した。

国内外からの賓客に対応するため、府市万博推進局の総務企画部に「儀典課」を新設。出展業務の本格化に備えて「出展部」を設け、事業推進部は「機運醸成部」に名称変更する。

万博を契機に新たな産業の創出を図ろうと商工労働部に「国際ビジネス・スタートアップ支援課」と「商業振興課」を設置する。

また、行政ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進に向け、スマートシティ戦略部のデジタル行政推進課を廃止。新たに「行政ＤＸ企画課」「行政ＤＸ推進課」を設ける。

新型コロナウイルス対策関連では、大規模接種会場の閉鎖に伴い健康医療部のワクチン接種推進課を廃止。商工労働部の協力金推進室もなくす。

異動名簿

【部長級】

財務部長（環境農林水産部環境政策監）金森佳津▽健康医療部長（健康医療部理事）西野誠▽商工労働部長（総務部人事局長）馬場広由己▽大阪都市計画局長（大阪都市計画局技監）尾花英次郎▽人事委員会事務局長（健康医療部理事・地方独立行政法人大阪府立病院機構）松原祥子▽収用委員会事務局長（人事委員会事務局次長兼同任用審査課長）大西ノブエ▽政策企画部企画室長（現職昇任）西島亨▽万博推進局理事（福祉部次長）奥村健志▽総務部契約局長（財務部次長）榎下朋浩▽スマートシティ戦略部スマートシティ推進監（政策企画部次長）白波瀨雅彦▽府民文化部人権局長（万博推進局理事）後藤克己▽商工労働部理事総合調整担当（スマートシティ戦略部戦略推進室長）川口祐司▽環境農林水産部環境政策監（健康医療部次長）土屋俊平▽都市整備部技監（都市整備部理事・大阪市）美馬一浩▽大阪都市計画局技監（大阪都市計画局計画推進室長）山田裕文▽教育庁教育監（教育庁教育振興室長）大久保宣明▽教育庁私学監（健康医療部理事・地方独立行政法人大阪府立病院機構）奥平薫▽和泉保健所長（泉佐野保健所長）福島俊也▽健康医療部理事・地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター事務局長（商工労働部次長）金森真澄▽健康医療部理事・地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター事務局長（商工労働部協力金推進室長）安井健二▽都市整備部理事・大阪市建設局理事（都市整備部事業調整室長）森下英仁▽都市整備部理事・公益財団法人大阪府都市整備推進センター常務理事（大阪都市計画局拠点開発室副理事）三崎信顕

【次長級】

政策企画部次長（府民文化部副理事）宮﨑豊▽財務部次長（財務部副理事・大阪市）芦原武司▽府民文化部次長（府民文化部次長・日本万国博覧会記念公園事務所長事務取扱）増田將雄▽ＩＲ推進局次長（万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会）森栄子▽福祉部次長（福祉部障がい福祉室長）永尾光年▽健康医療部次長（健康医療部健康推進室長）清田正彰▽商工労働部次長（商工労働部成長産業振興室長）中原淳太▽環境農林水産部次長（健康医療部生活衛生室長）大武基▽監査委員事務局次長兼同総務課長（政策企画部広域調整室長）樫原稔▽人事委員会事務局次長兼同任用審査課長（万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会）松下祥子▽政策企画部危機管理室長（都市整備部下水道室事業課長）西俊光▽政策企画部企画室副理事広域調整担当（福祉部福祉総務課長）山西康司▽万博推進局機運醸成部長（万博推進局事業推進部長）近藤未生▽総務部人事局長（政策企画部秘書長）湯田毅▽総務部人事局副理事兼同人事課長（総務部人事局人事課長）大澤徹▽総務部庁舎室長（政策企画部危機管理室副理事）坂上佳隆▽財務部副理事調整担当（大阪市此花区役所総合企画担当課長）網嶋康人▽財務部税務局副理事・大阪府域地方税徴収機構長（豊能府税事務所長）淺野英子▽スマートシティ戦略部戦略推進室長（スマートシティ戦略部特区推進課長）宮田昌▽府民文化部人権局副理事調整担当（府民文化部人権局人権企画課長）井上慎一▽府民文化部都市魅力創造局副理事都市魅力推進担当（政策企画部広域調整室地域主権課長）渡部秀樹▽府民文化部文化・スポーツ室副理事府市連携担当（万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会）杉本栄美子▽福祉部地域福祉推進室長（府民文化部人権局副理事）山田正弥▽福祉部障がい福祉室長（府民文化部都市魅力創造局副理事）田中忠▽福祉部高齢介護室介護支援課長事務取扱（福祉部高齢介護室長）片伯部真由▽健康医療部感染症対策監（健康医療部保健医療室長）酒井伸一郎▽健康医療部保健医療室長（健康医療部副理事）谷口吉宏▽健康医療部健康推進室長（副首都推進局副首都企画担当課長）志村和哉▽健康医療部生活衛生室長（環境農林水産部循環型社会推進室長）大西秀紀▽商工労働部副理事総合調整担当兼成長産業振興室副理事産業化戦略担当（商工労働部中小企業支援室経営支援課長）前田真一▽商工労働部成長産業振興室長（商工労働部成長産業振興室副理事）時岡貢▽商工労働部労働政策監（商工労働部雇用推進室長）小川勝▽商工労働部雇用推進室長兼同副理事総合調整担当（福祉部地域福祉推進室長）嶋田和弘▽環境農林水産部みどり推進室長（環境農林水産部みどり推進室森づくり課長）田中武次▽環境農林水産部循環型社会推進室長（都市整備部住宅建築局副理事・大阪府住宅供給公社）柏木出▽都市整備部事業調整室長（富田林土木事務所長）宍戸英明▽都市整備部交通戦略室副理事広域調整担当（国土交通省航空局航空ネットワーク部空港技術課空港国際業務推進室長）牧野武人▽都市整備部河川室長（政策企画部危機管理室長）小池重一▽都市整備部下水道室長（岸和田土木事務所長）丸毛篤也▽大阪都市計画局副理事調整担当（大阪都市計画局計画推進室計画調整課長）森岡清高▽大阪都市計画局計画推進室長（大阪市計画調整局計画部長）上溝憲郎▽大阪都市計画局拠点開発室副理事広域拠点開発担当（都市整備部住宅建築局建築環境課長）吉川玲子▽大阪港湾局泉州港湾・海岸部長（枚方土木事務所長）冨井浩一▽教育庁教育振興室長（教育庁教育振興室副理事）仲谷元伸▽教育庁教育振興室副理事学校評価・育成担当（府立吹田支援学校長）内藤孝彦▽教育庁教職員室長（教育庁教職員室教職員人事課長）金森充宏▽日本万国博覧会記念公園事務所長（大阪都市計画局副理事）進士肇▽府立砂川厚生福祉センター所長（東大阪子ども家庭センター所長）箱嶋雄一▽東大阪子ども家庭センター所長（福祉部子ども家庭局家庭支援課長）林美恵子▽泉佐野保健所長（健康医療部副理事・吹田市）柴田敏之▽大阪障害者職業能力開発校長（計量検定所長）村田幸正▽茨木土木事務所長（都市整備部道路室道路整備課長）小山卓爾郎▽八尾土木事務所長（寝屋川水系改修工営所長）岡野一郎▽富田林土木事務所長（鳳土木事務所長）岡田秀樹▽西大阪治水事務所長（都市整備部副理事・大阪モノレール株式会社）川上卓▽教育センター所長（教育庁教育振興室副理事）酒井智▽府立中央図書館長（ＩＲ推進局次長）吉本馨▽万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 機運醸成局企画部長（都市整備部都市整備総務課長）北川辰弥▽万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会機運醸成局地域・観光部審議役兼地域連携課長（財務部行政経営課長）吉田博史▽万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会運営事業局運営部審議役（スマートシティ戦略部副理事）長町憲一▽万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会運営事業局交通部審議役（都市整備部事業調整室事業企画課長）平野剛▽財務部副理事・大阪市財政局財務部長（健康医療部健康推進室国民健康保険課長）川田正明▽府民文化部副理事・大阪市経済戦略局企画調整担当部長（府民文化部府民文化総務課長）森口直人▽府民文化部副理事・公益財団法人大阪府国際交流財団常務理事兼事務局長（商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課長）大庭毅▽都市整備部副理事・公益財団法人大阪府都市整備推進センター千里事業部長（都市整備部事業調整室都市防災課長）宮本佳典▽都市整備部住宅建築局副理事・大阪府住宅供給公社整備推進部長（都市整備部住宅建築局住宅経営室住宅整備課長）中野和彦

◇

公立大学法人大阪理事長、福島伸一▽地方独立行政法人大阪産業技術研究所理事長、小林哲彦

＜再任用採用＞

【部長級】

万博推進局理事（万博推進局理事）榮野正夫▽万博推進局理事（人事委員会事務局長）大門孝治

【次長級】

府立中之島図書館長（府立中央図書館長）大賀浩一

＜退職＞（３月３１日付）

【部長級】

財務部長、手向健二▽健康医療部長、藤井睦子▽商工労働部長、小林宏行▽収用委員会事務局長、石木慎一▽人事委員会事務局長、大門孝治▽総務部契約局長、久下和宏▽スマートシティ戦略部スマートシティ推進監、川平眞善▽府民文化部人権局長、三ツ石浩幸▽都市整備部技監、寺前真次▽教育庁教育監、柴浩司▽教育庁私学監、市橋康伸▽府立中央図書館長、大賀浩一▽万博推進局理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会、榮野正夫▽健康医療部理事・地方独立行政法人大阪府立病院機構、芦田善仁▽商工労働部理事・公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団、小原理恵▽商工労働部理事・地方独立行政法人大阪産業技術研究所、水守勝裕▽環境農林水産部理事・地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、下村善嗣

【次長級】

収用委員会事務局次長、津田清▽監査委員事務局次長兼同総務課長、中村昭一▽総務部庁舎室長、尾川文彦▽財務部税務局副理事、山本信幸▽商工労働部雇用推進室副理事、安孫子弘▽環境農林水産部みどり推進室長、赤井俊夫▽都市整備部河川室長、山内一浩▽都市整備部下水道室長、坂田敦▽大阪港湾局泉州港湾・海岸部長、田川慎一▽教育庁教育振興室副理事兼同高等学校課長、白木原亘▽教育庁教職員室長、田中実▽泉北府税事務所長、明見政治▽消費生活センター所長、西村清弘▽府立砂川厚生福祉センター所長、赤井計洋▽障害者職業能力開発校長、淵田智▽茨木土木事務所長、井上泰正▽西大阪治水事務所長、定兼康博▽教育センター所長、上田信雄▽府立中之島図書館長、白居裕介▽万博推進局副理事・公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会、神田祥司▽府民文化部副理事・公益財団法人大阪府国際交流財団、中谷文彦▽健康医療部副理事・公益財団法人大阪府保健医療財団、木山昌彦▽都市整備部副理事・大阪府道路公社、鳥牧昭夫▽都市整備部住宅局副理事・大阪府住宅供給公社、入江健二▽都市整備部交通戦略室副理事、前川健（国土交通省総合政策局交通安全対策官に就任予定）▽日本万国博覧会記念公園事務所長、野添淳一（３月３０日付）