法務省人事（１日）最高検検事（名古屋高検公安部長）沢田潤▽最高検検事（千葉地検松戸支部長）藤本治彦▽法務省大臣官房訟務局担当審議官（法務省訟務局訟務企画課長）松本真▽名古屋高検公安部長（福岡高検公安部長）田代英明▽広島高検岡山支部長（さいたま地検熊谷支部長）田村章▽広島高検松江支部長（神戸地検交通部長）田中康裕▽福岡高検総務部長兼法務総合研究所福岡支所教官（さいたま地検越谷支部長）古崎孝司▽福岡高検公安部長（福岡高検検事）山口浩▽仙台高検総務部長兼法務総合研究所仙台支所教官（札幌地検総務部長）市木政昭▽仙台高検刑事部長（仙台地検次席検事兼仙台地検石巻支部長）渡辺ゆり▽札幌高検公安部長（東京高検検事）中島泰徳▽高松高検総務部長兼法務総合研究所高松支所教官（高松高検公安部長）鈴木敏宏▽高松高検公安部長（千葉地検総務部長）大久保健司▽法務省人権擁護局総務課長（法務省人権擁護局調査救済課長）江口幹太▽札幌法務局長（高松法務局長）中村誠▽仙台法務局長（法務省人権擁護局総務課長）杉浦直紀▽高松法務局長（横浜地方法務局長）古谷剛司▽福岡法務局長（札幌法務局長）伊藤敏治▽矯正研修所長（仙台矯正管区長）大串建▽札幌矯正管区長（府中刑務所長）小林祐一▽仙台矯正管区長（東京少年鑑別所長）鈴木秀樹▽名古屋矯正管区長（札幌矯正管区長）木村寛一▽大阪矯正管区長（福岡矯正管区長）水元伸一▽広島矯正管区長（高松矯正管区長）日向正己▽高松矯正管区長（島根あさひ社会復帰促進センター長）谷本繁三▽福岡矯正管区長（瀬戸少年院長）田川康一▽札幌出入国在留管理局長（東京出入国在留管理局羽田空港支局長）山本格▽仙台出入国在留管理局長（出入国在留管理庁政策課長）礒部哲郎▽東京出入国在留管理局長（出入国在留管理庁出入国管理部警備課長）宮尾芳彰▽名古屋出入国在留管理局長（外国人技能実習機構理事）清水洋樹▽大阪出入国在留管理局長（札幌出入国在留管理局長）石崎勇一▽広島出入国在留管理局長（仙台出入国在留管理局長）菅野典子▽高松出入国在留管理局長（東京出入国在留管理局次長）佐久間武司▽福岡出入国在留管理局長（高松出入国在留管理局長）市村信之▽公安審査委員会事務局長（松江地検事務局長）安藤博光