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厚生労働省人事

産経ニュース

厚生労働省人事（１日）統括調整官（内閣府子ども・子育て本部審議官）北波孝▽国立障害者リハビリテーションセンター総長（同自立支援局長）芳賀信彦▽健康局総務課長（年金局総務課長）岡部史哉▽労働市場センター業務室長（徳島労働局長）伊藤浩之▽年金局総務課長（事業企画課長）小野俊樹▽官房付（香川労働局長）松瀬貴裕▽広島検疫所長（国立療養所多磨全生園副園長）三宅智▽国立療養所松丘保養園長（北部上北広域事務組合公立野辺地病院長）小堀宏康▽国立療養所菊池恵楓園長（同副園長）境恵祐▽国立療養所宮古南静園長（同副園長）松原洋孝▽栃木労働局長（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構総括審議役）奥村英輝▽香川労働局長（主任中央労災補償監察官）栗尾保和▽主任中央雇用保険監察官（山梨労働局長）生方勝▽山形労働局長（就労支援室長）小林学▽山梨労働局長（民間人材サービス推進室長）高西盛登▽鳥取労働局長（訓練受講支援室長）平川雅浩▽徳島労働局長（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション部長）竹中郁子▽辞職　栃木労働局長藤浪竜哉（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構国立職業リハビリテーションセンター所長へ）、山形労働局長小森則行（労働者健康安全機構経理部長へ）、鳥取労働局長山本浩司（独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校教授へ）

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