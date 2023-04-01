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岸田日誌３１日

産経ニュース
記者団の取材に応じ、「こども未来戦略会議」を発足させると明らかにした岸田首相＝３１日夜、首相官邸
記者団の取材に応じ、「こども未来戦略会議」を発足させると明らかにした岸田首相＝３１日夜、首相官邸

【午前】８時１分、徒歩で公邸発。２分、官邸着。３分から３５分、松本剛明総務相、斎藤健法相、林芳正外相、鈴木俊一財務相、永岡桂子文部科学相、加藤勝信厚生労働相、野村哲郎農林水産相、西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、西村明宏環境相、浜田靖一防衛相、松野博一官房長官、河野太郎デジタル相、渡辺博道復興相、谷公一国家公安委員長、小倉将信少子化対策担当相、高市早苗経済安全保障担当相、岡田直樹地方創生担当相。４６分から５５分、観光立国推進閣僚会議。９時２分から１４分、閣議。１７分から３０分、物流の革新に関する関係閣僚会議。４０分から１０時１２分、デジタル田園都市国家構想実現会議。４１分から１１時２分、栗生俊一官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。２７分から４９分、国家公務員合同初任研修向けの訓示の収録。

【午後】２時２０分から３１分、国家安全保障会議。３２分から４０分、浜田氏、増田氏。３時３分から２６分、国場幸之助自民党衆院議員。３０分から４時３分、国際文化会館グローバル・カウンシルの船橋洋一チェアマンら。市川氏同席。４分から２３分、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相、山崎史郎内閣官房参与、渡辺由美子内閣官房こども家庭庁設立準備室長。３１分から４２分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。４３分から４７分、滝沢氏。５時２分から２２分、行政改革推進会議。３１分から６時、萩生田光一自民党政調会長。３８分から７時、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と電話会談。１０分から１４分、報道各社のインタビュー。１５分、徒歩で官邸発。１６分、公邸着。

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