大阪府教育庁８１５０人異動　女性の管理職登用も積極化（異動名簿）

大阪府教育庁は１日付の教職員人事異動（退職、解職は３月３１日付）を発表した。異動総数は前年度比１３６８人減の８１５０人。新規採用者は１９３人減の１２０３人となった。

女性の管理職（校長・教頭）への新たな登用は１０３人で、在職者は前年度比６人増の４７８人。管理職総数に占める割合は２３・４％（前年度比０・４ポイント増）となった。

教頭以上の異動は次の通り（敬称略）。

高校校長

【転任】港（豊島）浦山聖▽吹田（成城准校長）大川賢司▽大冠（北かわち皐が丘）重松良之▽寝屋川准校長（金剛）桝井則子▽枚方津田（守口東）吉武進▽いちりつ（枚方）平岡香子▽守口東（寝屋川准校長）藤原大▽花園（八尾翠翔再任用）久郷正征▽八尾翠翔（港再任用）氣賀聡▽金剛（伯太再任用）大崎弘司▽狭山（市岡）松永淳子▽堺西（淀川清流）坂井正洋▽美原（八尾支援准校長）東文義▽枚方なぎさ（野崎）笠井博▽八尾北（東住吉支援准校長）山下尚亮▽松原（狭山）山田達也▽東住吉総合（藤井寺工科）雑賀文彦▽桃谷（Ⅲ部）（兼）桃谷（ⅠⅡ部）准校長（桃谷（ⅠⅡ部）准校長）梅田智己▽西野田工科（城東工科）麻野克己▽茨木工科（茨田）藤原清隆▽城東工科（高等学校課参事）久和人▽藤井寺工科（西野田工科）松山国林▽大手前准校長（八尾支援）渋川雅宏

【新任】東淀川（東淀川再任用）森瀬康之▽旭（枚方なぎさ再任用）浅田和也▽桜宮（桜宮再任用）森口愛太郎▽茨田（茨田教頭）松井くみ子▽阿倍野（桜和教頭）藤宏美▽渋谷（北野教頭）佐々木里佳▽桜塚准校長（港南造形教頭）今西良介▽豊島（高等学校課首席指導主事）宮地宏明▽刀根山（槻の木再任用）無津呂弘之▽箕面（採用任期付）大川智▽高槻北（茨木教頭）山脇和美▽摂津（摂津再任用）中島彩子▽島本（大手前教頭）竹田賢司▽北かわち皐が丘（香里丘教頭）服部有晋▽枚方（みどり清朋再任用）寳田康彦▽野崎（牧野教頭）田中眞▽みどり清朋（大正白稜再任用）藤原隆志▽富田林（鳳再任用）田中肇▽懐風館（懐風館再任用）竹内伸一▽福泉（淀川清流教頭）吉村宏美▽堺上（羽曳野支援再任用）大門史朗▽信太（東住吉総合教頭）藤原和子▽貝塚南（貝塚南再任用）藤田繁也▽柴島（柴島再任用）森田正良▽大正白稜（保健体育課首席指導主事）山本益久▽今宮（花園再任用）中須賀久尚▽芦間（今宮再任用）安田幸一▽門真なみはや（私学課参事）柳田典昭▽成美（成美再任用）和田文孝▽伯太（福泉再任用）片山造▽淀川清流（高校再編整備課首席指導主事）川口賢志▽成城（成城再任用）浅川又一▽成城准校長（教職員人事課管理主事）大見真一▽長吉（柴島教頭）原田信尚▽市岡（美原再任用）辻本利勝▽槻の木（高槻北再任用）青竹二郎▽鳳（教育センター所長再任用）上田信雄▽桃谷（桃谷再任用）伊藤範子▽生野工業（泉尾工業教頭）奥田美菜子▽今宮工科准校長（今宮工科（定）教頭）西尾典之▽淀商業（淀商業再任用）村上憲文▽鶴見商業（住吉商業教頭）金尾昭夫▽三国丘准校長（高津教頭）佐保田真一

【退職】東淀川、森瀬康之▽旭、森田里江子▽桜宮、森口愛太郎▽阿倍野、平松敏機▽渋谷、向井幸一▽桜塚准校長、田中徹▽刀根山、手島肇▽箕面、石田利生▽吹田、守田岳巳▽高槻北、青竹二郎▽摂津、中島彩子▽島本、伊藤慎司▽枚方津田、後藤日出樹▽いちりつ、杦本多佳志▽花園、中須賀久尚▽みどり清朋、寳田康彦▽富田林、萩原英治▽懐風館、竹内伸一▽堺西、酒井保典▽福泉、片山造▽堺上、中川明子▽美原、辻本利勝▽信太、平田眞二▽貝塚南、藤田繁也▽柴島、森田正良▽大正白稜、藤原隆志▽今宮、安田幸一▽枚方なぎさ、浅田和也▽門真なみはや、宮田幸四郎▽八尾北、岡本泰弘▽松原、島津邦廣▽成美、和田文孝▽東住吉総合、北村洋介▽成城、浅川又一▽長吉、上本雅也▽槻の木、無津呂弘之▽鳳、田中肇▽桃谷准校長、中濵秀徳▽桃谷、伊藤範子▽生野工業、岸田博文▽今宮工科准校長、渡邊幸彦▽茨木工科、杉山裕二▽淀商業、村上憲文▽鶴見商業、須内克典▽大手前准校長、杉田真規子▽三国丘准校長、辻徹

【解職】大冠、田尻誠（高等学校課参事）▽芦間、伊藤義孝（私学課参事）

高校教頭

【転任】港（春日丘）宮城良明▽桜塚（定）（都島第二工業（兼）都島工業（定））小西基裕▽吹田東（大冠）森脇正浩▽阿武野（茨木工科（定））長束寛之▽摂津（春日丘（定））磯原健志▽寝屋川（西成）笠原英樹▽長尾（野崎）東尾茂宏▽牧野（長尾）浦俊哉▽香里丘（大正白稜）内池憲治▽大塚（河南再任用）仲内一雄▽河南（摂津）加藤光▽藤井寺（堺工科（定））川本晃亜▽和泉（岬）橋本公貴▽柴島（港）小畑龍業▽門真なみはや（長野再任用）千葉靖▽八尾北（東住吉）山口勝久▽淀川清流（豊中）藤縄真敬▽岬（泉鳥取）槿原秀一▽大阪わかば（布施北）渡辺創▽中央（桜塚（定））武内由佳▽東淀工業（東）竹野泰幸▽都島第二工業（兼）都島工業（定）（第二工芸（兼）工芸（定））北村由賀▽西野田工科（定）（成城（定）再任用）朝川裕之▽泉尾工業（藤井寺工科）片岡敏哲▽藤井寺工科（西野田工科（定））川合充▽堺工科（布施工科）佐藤義勝▽港南造形（八尾北）雑賀範子▽大手前（吹田東）出口学▽高津（住吉）井上博人

【新任】東淀川（東百舌鳥首席）福島洋平▽東（東教諭）田中愛子▽夕陽丘（夕陽丘再任用）岩元健▽東住吉（教育センター指導主事）粉生英明▽池田（池田再任用）津田佳弘▽春日丘（教育総務企画課指導主事）藤澤桜▽春日丘（定）（大冠教諭）山本啓大郎▽いちりつ（いちりつ再任用）角田祥好▽守口東（守口東再任用）辻眞人▽野崎（東住吉教諭）西田直樹▽布施（高等学校課指導主事）田中怜▽みどり清朋（みどり清朋再任用）鈴木勇▽富田林（富田林教諭）國近千明▽金剛（金剛首席）田嶋嘉信▽長野（鳳首席）熊本道仁▽堺上（堺上再任用）大窪成人▽泉鳥取（泉鳥取再任用）妻木靖朗▽大正白稜（桃谷首席）奥平文▽今宮（今宮首席）大塚泰之▽枚方なぎさ（枚方なぎさ再任用）森川雅好▽堺東（和泉教諭）八倉良介▽東住吉総合（和泉再任用）鶴川正徳▽成城（成城再任用）村田幸男▽成城（成城首席）岡田奈美▽成城（定）（長尾教諭）松本路代▽西成（西成首席）石川紀子▽西成（地域教育振興課社会教育主事）入澤都▽長吉（長吉再任用）草野和夫▽箕面東（教育センター指導主事）磯田尚吾▽布施北（中央図書館社会教育主事補）中川陽介▽和泉総合（岬教諭）松下聡司▽市岡（市岡再任用）島和広▽中央（高校教育改革課主任指導主事）湯浅和久▽今宮工科（定）（今宮工科首席）小早川弘樹▽第二工芸（兼）工芸（定）（第二工芸（兼）工芸（定）首席）前原永幸▽茨木工科（定）（布施工科教諭）林克佳▽布施工科（布施工科首席）川崎哲也▽住吉商業（住吉商業首席）徳田武蔵▽住吉（高校教育改革課指導主事）久堀新吾▽千里（東淀川再任用）佐藤彰▽桜和（兼）南・西扇町総合（桜和（兼）南・西扇町総合首席）福原泰一▽北野（北野教諭）石田和弘▽豊中（千里再任用）山下尚紀▽茨木（高等学校課主任指導主事）朝倉淳

【退職】東淀川、佐藤彰▽夕陽丘、岩元健▽池田、津田佳弘▽島本、田上一文▽寝屋川、山中一郎▽いちりつ、角田祥好▽守口東、辻眞人▽みどり清朋、鈴木勇▽富田林、市口幸男▽堺上、大窪成人▽和泉、鶴川正徳▽泉鳥取、妻木靖朗▽枚方なぎさ、森川雅好▽堺東、太田和彦▽成城、村田幸男▽長吉、草野和夫▽市岡、島和広▽中央、高木寿明▽中央、冨田幸太▽東淀工業、南佳明▽千里、山下尚紀

【解職】布施、荒木清（スポーツ振興課参事）▽大塚、島岡律子（中央図書館主任社会教育主事補）▽大阪わかば、長谷川史子（保健体育課首席指導主事）▽堺工科、松本悠紀夫（教職員室教職員人事課管理主事）▽門真なみはや、瓜生彩子（教職員人事課首席指導主事、３月３０日付）

特別支援学校校長

【転任】八尾支援（西浦支援）古川綾子▽佐野支援（泉南支援）松浪啓介▽和泉支援（佐野支援再任用）野口淳司▽吹田支援（泉北高等支援）吉田実▽泉南支援（堺支援准校長）三宅康寛▽難波支援（東大阪支援）室田澄江▽住之江支援（難波支援）益子典子▽たまがわ高等支援（支援教育課参事）坂田定之▽光陽支援（茨木支援准校長）天野ちさと▽羽曳野支援（たまがわ高等支援再任用）東野裕治

【新任】大阪南視覚支援（大阪南視覚支援再任用）郡司弘子▽八尾支援准校長（教育センター主任指導主事）山嵜夏生▽富田林支援准校長（和泉支援教頭）向山和子▽泉北高等支援（守口支援教頭）池田かおり▽西浦支援（支援教育課首席指導主事）山崎彩▽西浦支援准校長（教職員人事課管理主事）鈴木亮彦▽堺支援准校長（堺支援教頭）橋本真希▽茨木支援准校長（大阪北視覚支援教頭）南貴子▽東大阪支援（光陽支援再任用）藤野洋子▽交野支援四條畷校准校長（光陽支援教頭）篠川一樹▽東住吉支援准校長（東住吉支援（肢体）教頭）坂田享介

【退職】大阪南視覚支援、郡司弘子▽富田林支援准校長、和田好春▽和泉支援、竹内功▽西浦支援准校長、羽柴順子▽住之江支援、南晃二▽光陽支援、藤野洋子▽羽曳野支援、大門史朗

【解職】吹田支援、内藤孝彦（教育振興室副理事）▽交野支援四條畷校、武田幸造（支援教育課参事）

特別支援学校教頭

【転任】大阪北視覚支援（中津支援）人見光彦▽生野聴覚支援（刀根山支援）大井三津子▽豊中支援（茨木支援（高））大根智大▽摂津支援（豊中支援）竹内めぐみ▽摂津支援（西浦支援（高））和田泰英▽難波支援（生野聴覚支援）錦織和彦▽生野支援（富田林支援（高））大巻雅彦▽住之江支援（摂津支援再任用）岩井宏氏▽なにわ高等支援（箕面東）末永惣彦▽堺支援（東大阪支援）竹川誠▽堺支援大手前分校（箕面支援）吉田純一▽交野支援（西淀川支援）苅谷美加▽箕面支援（寝屋川支援（高））吉村晋治▽中津支援（平野支援）林佳巨▽平野支援（吹田支援）長谷川真哉▽羽曳野支援（堺支援大手前分校）岩田博昭

【新任】大阪南視覚支援（大阪南視覚支援首席）古瀬暢達▽中央聴覚支援（寝屋川支援首席）西田宜弘▽八尾支援（八尾支援首席）真田希▽富田林支援（高）（富田林支援首席）関田渉▽佐野支援（高）（教育センター主任指導主事）岸田明子▽寝屋川支援（高）（寝屋川支援首席）東川彩▽和泉支援（思斉支援首席）橋本修司▽守口支援（守口支援首席）田鶴谷優子▽吹田支援（吹田支援教諭）富永正江▽西浦支援（高）（西浦支援首席）三宅喜美子▽生野支援（生野支援首席）松橋秀之▽東淀川支援（教育センター指導主事）河井健一郎▽たまがわ高等支援（たまがわ高等支援教諭）今坂真悟▽茨木支援（高）（茨木支援首席）岸尾忍▽東大阪支援（東大阪支援首席）篠原秀▽岸和田支援（岸和田支援首席）平岡洋介▽光陽支援（教育センター指導主事）大石恵理▽西淀川支援（西淀川支援首席）西田信代▽東住吉支援（肢体）（支援教育課指導主事）植野耕司▽刀根山支援（教育センター指導主事）笠岡一行

【退職】大阪南視覚支援、平井啓祐▽中央聴覚支援、古川正巳▽八尾支援、沖間史明▽岸和田支援、吉田純子▽交野支援、南佐和則▽羽曳野支援、森本幸夫

【解職】摂津支援、小野麻紀子（支援教育課主任指導主事）▽生野支援、荒木千年（教職員人事課管理主事）▽東淀川支援、岡﨑美保子（高等学校課主任指導主事併任子どもライフサポートセンター）▽たまがわ高等支援、島田一（教職員人事課管理主事）▽なにわ高等支援、黒田誠（支援教育課首席指導主事）

義務教育学校校長

◇…北河内地区…◇

【新任】守口市＝さつき学園（さつき学園教頭）原田英和

◇…中河内地区…◇

【新任】東大阪市＝義務教育学校くすは縄手南校（義務教育学校くすは縄手南校教頭）川上智之

◇…南河内地区…◇

【新任】羽曳野市＝はびきの埴生学園（市教委学校教育室長）東浩朗

【退職】羽曳野市＝はびきの埴生学園、南良治

◇…泉北地区…◇

【転任】和泉市＝南松尾はつが野学園（光明台南小）島居佳子

義務教育学校教頭

◇…北河内地区…◇

【転任】守口市＝さつき学園（下島）石本裕樹

【新任】守口市＝さつき学園（市教委教育センター指導主事）間宮大輔

◇…中河内地区…◇

【転任】八尾市＝高安小中（上之島中）星野吉博▽高安小中（大正北）日下部哲哉▼東大阪市＝義務教育学校くすは縄手南校（花園中）河野孝之

【新任】東大阪市＝義務教育学校くすは縄手南校（義務教育学校くすは縄手南校教諭）向井裕貴▽義務教育学校池島学園（義務教育学校池島学園教諭）森山創

◇…南河内地区…◇

【転任】羽曳野市＝はびきの埴生学園（高鷲南）玉村譲孝▽はびきの埴生学園副校長（はびきの埴生学園）中村康二

◇…泉北地区…◇

【新任】和泉市＝南松尾はつが野学園副校長（市教委教育指導担当課長）西村政秀

中学校校長

◇…三島地区…◇

【転任】島本町＝第一（第二再任用）松本剛▽第二（第二小）山田敏博▼吹田市＝第五（青山台）開康壽▽豊津西（古江台再任用）森田直樹▽青山台（千里新田小）宮本和彦▼高槻市＝第七（芝谷再任用）北堂薫▽第八（第七）松岡洋之▽芝谷（西大冠小）高谷陽子▽阿武山（第八）丹家敬▼茨木市＝東（太田）廣瀬憲吾▽南（平田）田中宏和▽太田（彩都西再任用）増野浩典▼摂津市＝第一（千里丘小）撰田裕美▽第四（鳥飼北小再任用）荒木智雄

【新任】吹田市＝高野台（竹見台教頭）平田順一▽古江台（市教委指導主事）佐藤忍▽千里丘（茨木市北陵教頭）吉川正晃▽南千里（片山小再任用）生駒靖子▼高槻市＝第十（第三教頭）宮﨑義之▼茨木市＝養精（東雲教頭）伊藤智世乃▽豊川（豊川教頭）渋川真理▽天王（天王教頭）浅香健一郎▽平田（養精再任用）磯村昌宏▽彩都西（彩都西教頭）村上洋子▼摂津市＝第二（第二教頭）小林智▽第三（第三再任用）若狭孝太郎▽第五（第五教頭）山本雅史

【退職】島本町＝第一、西田敦子▼吹田市＝豊津西、浦田太▽千里丘、古本隆▽南千里、羽間博子▼高槻市＝第十、竹原正和▽阿武山、小澤康信▼茨木市＝東、坪田泉▽養精、磯村昌宏▽豊川、橋長克雅▽南、足立英幸▽天王、高橋富士一▼摂津市＝第一、川西満▽第二、沖野浩司▽第三、若狭孝太郎▽第四、岩崎豊▽第五、岡部寿子

【解職】吹田市＝第五、木谷美香（市教委教育センター所長）▽高野台、植田聡（市教委教育監）

◇…北河内地区…◇

【転任】守口市＝庭窪（錦）北村圭代▽錦（八雲）寺本毅▼寝屋川市＝第一（第七再任用）宮﨑浩太郎▽第五（第一）林浩子▼大東市＝四条（住道北小）長谷敦▼門真市＝第二（四宮小）増田広樹

【新任】守口市＝八雲（よつば小再任用）濵口和久▽大久保（樟風教頭）光宮猛▼枚方市＝第三（第三再任用）田中博▽中宮（楠葉教頭）古川敦史▽杉（第四教頭）畑克延▽山田（山田教頭）田中洋子▽渚西（東香里教頭）野口明郎▽桜丘（招提北再任用）墨川恵子▽招提北（渚西再任用）狩野雅彦▼寝屋川市＝第二（第二教頭）清水通生▽第七（第七教頭）中西寿彦▽第九（第九教頭）田中大作▼門真市＝第七（第七教頭）田仲正樹▽門真はすはな（第七再任用）脊戸利子▼四條畷市＝四條畷（府教育庁教育センター首席指導主事）河上弘子▽四條畷西（田原教頭）中村真奈美

【退職】守口市＝庭窪、大野友己▽大久保、西岡篤司▼枚方市＝第三、田中博▽中宮、町田弘明▽杉、岩木宏樹▽山田、山本俊夫▽渚西、狩野雅彦▽桜丘、谷川久夫▽招提北、墨川恵子▼寝屋川市＝第二、楠知樹▽第九、草野保幸▼大東市＝四条、笛田直樹▼門真市＝第七、脊戸利子▽門真はすはな、寺西照之▼四條畷市＝四條畷、中野清美▽四條畷西、堀俊治

◇…中河内地区…◇

【転任】東大阪市＝金岡（弥刀）本多正樹▽小阪（縄手小）根井加奈美▽長瀬（義務教育学校くすは縄手南校）北野正浩▽縄手（小阪再任用）大里秀幸▽弥刀（楠根再任用）谷口正人▼八尾市＝曙川（南高安）山下欣春▽曙川南（曙川再任用）小林孝泰

【新任】東大阪市＝楠根（市教委学校推進室参事）鳥居淳史▽縄手北（長瀬再任用）榎本欣弥▽若江（若江再任用）島岡伸行▽孔舎衙（孔舎衙再任用）寺脇啓介▼八尾市＝龍華（亀井教頭）喜多真一▽南高安（久宝寺教頭）辻田忠勝▽高美（高安小中副校長）溝上太郎▼柏原市＝柏原（柏原再任用）宇都宮勧▽国分（国分教頭）岡田圭司▽堅下南（柏原教頭）津田亮▽玉手（市教委学務課長）井原啓裕

【退職】東大阪市＝金岡、吉川貴代美▽長瀬、榎本欣弥▽縄手、浦田嘉人▽縄手北、原田毅▽若江、島岡伸行▽孔舎衙、寺脇啓介▼八尾市＝龍華、加藤賢一▽高美、柏本孝▽曙川南、中本豊▼柏原市＝柏原、宇都宮勧▽国分、和田隆司▽堅下南、岡本泰典▽玉手、福西正利

◇…南河内地区…◇

【転任】太子町＝町立中（山田小）西野直美▼富田林市＝第三（大伴小）堤周作▼河内長野市＝加賀田（西）松原澄規▽美加の台（美加の台小）浦尾和久▼松原市＝松原第七（松原西小）和田貴代

【新任】富田林市＝第一（第一教頭）上本浩▽第二（喜志教頭）森本崇寛▽藤陽（藤陽教頭）森功一▼河内長野市＝西（西教頭）上田孔士▼松原市＝松原（市教委教育推進課長）森奏▽松原第六（松原第六再任用）平井義弘▼羽曳野市＝高鷲（高鷲再任用）山田浩三

【退職】富田林市＝第一、植野均▽第二、加藤靖▽藤陽、木村和雄▼河内長野市＝加賀田、清水貴浩▽美加の台、西川和久▼松原市＝松原、瀧見忠和▽松原第六、平井義弘▽松原第七、松岡日出雄▼羽曳野市＝高鷲、山田浩三

◇…泉北地区…◇

【転任】和泉市＝光明台（北池田）渡邉美佐子▽北池田（郷荘）大橋敏宏

【新任】忠岡町＝忠岡（忠岡教頭）田口順▼和泉市＝信太（信太教頭）坂井庸一郎▽郷荘（府教育庁教育センター指導主事）加藤貴文▼高石市＝高石（高石再任用）細越浩嗣

【退職】和泉市＝信太、中塚寿次▽光明台、葛城雅之▼高石市＝高石、細越浩嗣

◇…泉南地区…◇

【転任】泉南市＝泉南（西信達）木村京子▽一丘（泉南）新納孝啓▼阪南市＝貝掛（飯の峯）井上達史▽飯の峯（西鳥取小）神藤直樹

【新任】熊取町＝熊取（町教委理事）林栄津子▼岸和田市＝葛城（和泉市光明台教頭）山本裕司▼貝塚市＝第四（第四教頭）坂中達▼泉南市＝西信達（市教委指導課長）岩崎誠

【退職】熊取町＝熊取、吉田茂昭▼岸和田市＝葛城、藤田弘▼貝塚市＝第四、藤野信治▼泉南市＝一丘、大泉志保▼阪南市＝貝掛、中野美喜江

中学校教頭

◇…三島地区…◇

【転任】吹田市＝第三（茨木市三島）氏家友輔▽竹見台（第三）丹羽佳与▽豊津西（第二）前田壮賢▼高槻市＝第三（第四）堀川大輔▽第八（第一）山中洋子▽阿武野（吹田市片山）上田一朗▽城南（第二）板倉典子▽如是（第九）樋口明子▼茨木市＝天王（高槻市如是）山田伸一

【新任】吹田市＝第一（市教委青少年クリエイティブセンター指導主事）冨田圭▽第二（千里丘教諭）小林優▽片山（市教委指導主事）田渕真司▽西山田（古江台教諭）梶本剛史▽豊津（市教委指導主事）乙部大典▼高槻市＝第一（市教委教育センター指導主事）水流恵一▽第二（如是教諭）清水赳正▽第四（府教育庁小中学校課指導主事）畑智貴▽第九（冠教諭）高橋輝▽第十（市教委指導主事）古家昭二▽川西（第六教諭）松田智昭▼茨木市＝豊川（市教委指導主事）菅野徹▽三島（西陵教諭）山本貴志▽東雲（市教委教育センター指導主事）平山望美▽北陵（市教委教育センター指導主事）多田善一▽彩都西（三島教諭）西浦和広▼摂津市＝第二（市教委指導主事）柿田陽平▽第五（市教委指導主事）橋本知

【退職】吹田市＝豊津西、万代幹子▼高槻市＝第八、三宅享子▽阿武野、池田仁美▽城南、岩城宇紀

【解職】吹田市＝第一、西慎一郎（市教委指導主事）▽豊津、園田章（市教委指導主事）▼高槻市＝第十、森田咲子（市教委指導主事）

◇…北河内地区…◇

【転任】守口市＝第一（梶）細川忠則▽梶（大久保）鳥取整▽大久保（第一）武田崇寛▽樟風（さつき学園）吉田竜也▼枚方市＝第三（明倫小）大隈大蔵▽長尾西（香里小）小西健一▼寝屋川市＝第三（点野小）松永仁志▽中木田（枚方市招提）濱中亜弥子▼大東市＝住道（南郷）蔭山正照▽南郷（大東）大波章次▽深野（谷川）坂本乃里未▽谷川（北条）木村千代美▽大東（深野）飛地龍治▼交野市＝第一（交野みらい小）古川雅之▽第二（第四）濵嶋光洋▽第三（枚方市菅原東小）亀川真規▽第四（第二）内山雄二

【新任】枚方市＝第一（桜丘教諭）伊藤一希▽第四（市教委指導主事）中村拓実▽招提（長尾教諭）西村俊輔▽楠葉（山田教諭）川端美紀▽東香里（蹉跎教諭）田中裕子▽楠葉西（市教委指導主事）小林佐知江▽長尾（長尾教諭）磯山博志▽山田（市教委指導主事）橋本烈▼寝屋川市＝第二（第一教諭）森本彰▽第七（第八教諭）田中雄也▽第九（第九教諭）鈴木信▼大東市＝北条（北条教諭）松本浩二▼門真市＝第七（市教委教育センター指導主事）島村翔平▼四條畷市＝四條畷（市教委教育支援センター指導主事）重村宏行▽四條畷西（四條畷西教諭）永江信子▽田原（四條畷西教諭）川地秀治

【退職】枚方市＝楠葉西、乾眞里子▽長尾、三原秀哉▼大東市＝住道、岡新吾▼四條畷市＝四條畷、松島靜香▽四條畷西、山田洋江

◇…中河内地区…◇

【転任】東大阪市＝花園（枚岡）大阪和子▼柏原市＝柏原（柏原小）吉岡潤一▽堅上（桜坂）東大▽堅下北（堅下南）堀切崇央▽堅下南（堅下北）湯浅博文▽桜坂（堅上）平野光延

【新任】東大阪市＝新喜多（日新高）三好徹司▽上小阪（市教委教育センター指導主事）山中崇博▽英田（石切教諭）笠井勇作▽枚岡（市教委人権教育室次長）中原智昭▼八尾市＝久宝寺（久宝寺教諭）吉岡秀祐▽大正（久宝寺教諭）渡部裕介▽上之島（東教諭）三宅則由▽亀井（市教委指導主事）東川隆文▼柏原市＝国分（市教委指導主事）松浦悠輔

【退職】東大阪市＝新喜多、野島秀樹▽英田、三上太一

【解職】東大阪市＝上小阪、唐原仁（市教委学校教育推進室次長）▼八尾市＝大正、川口寛雅（市教委指導主事）

◇…南河内地区…◇

【転任】富田林市＝第一（葛城）西川由佳▽第二（明治池）小川豊▽葛城（第二）武田光二▽藤陽（向陽台小）橋本正範▼河内長野市＝長野（美加の台）神田慎介▽西（長野）庭新政継▽南花台（岬町岬）齊藤友克▽美加の台（南花台）吉岡義人▼羽曳野市＝高鷲（河原城）平野桂▼大阪狭山市＝第三（羽曳野市高鷲）木下知樹

【新任】富田林市＝喜志（市教委指導主事）橋本博章▽明治池（第三教諭）宮本礼子▼羽曳野市＝高鷲南（峰塚教諭）松村有希▽河原城（高鷲教諭）清水亮▼藤井寺市＝道明寺（市教委指導主事）西野剛▼大阪狭山市＝狭山（市教委指導主事）古川誠▽南（第三教諭）下村武彦

【解職】大阪狭山市＝狭山、中本真司（市教委学校教育グループ課長）

◇…泉北地区…◇

【転任】泉大津市＝小津（東陽）井上恵一▼和泉市＝南池田（南松尾はつが野学園副校長）宮本英治▼高石市＝高南（羽衣小）中野雅博

【新任】忠岡町＝忠岡（忠岡教諭）森田綾子▼泉大津市＝東陽（市教委指導主事）竹内彩▼和泉市＝信太（石尾教諭）池邉佳寿宏▽光明台（和泉教諭）板東貴将▼高石市＝取石（市教委指導主事）里本真喜子

【解職】和泉市＝南池田、柴田邦浩（市教委参事）▼高石市＝取石、辻尾和典（府教育庁小中学校課首席指導主事）

◇…泉南地区…◇

【転任】岬町＝岬（泉南市泉南）津野知子▼岸和田市＝岸城（山直）辻野光憲▽光陽（久米田）和田隆敏▽久米田（熊取町熊取）荒木圭典▽山直（岸城）西村正章▼貝塚市＝第一（中央小）向山義郎▽第二（第一）半田卓▽第四（第二）松本了一▽第五（二色小）西出佳央▼泉佐野市＝第三（長南）板倉正▽長南（日新小）田中敦子

【新任】熊取町＝熊取（熊取教諭）市野瀬智也▼岸和田市＝春木（市教委指導主事）角銅正和▼泉南市＝泉南（泉南教諭）佐藤秀和▽一丘（一丘養護教諭）南早苗▽信達（信達教諭）野々瀬真理子▼阪南市＝鳥取（鳥取教諭）松下寛

【退職】阪南市＝鳥取、畠中祥好

【解職】泉南市＝信達、石田剛王（市教委指導課参事）

小学校校長

◇…三島地区…◇

【転任】吹田市＝吹田第二（東佐井寺）内田祐子▽吹田第三（江坂大池再任用）木下政治▽岸部第一（吹田第二）清水厚彦▽江坂大池（岸部第一再任用）花田郁子▼高槻市＝高槻（北清水）八尾洋美▽桃園（津之江）桒原雅彦▽芥川（五百住）中川久志▽川西（土室）朝倉裕美▽樫田（桃園）西村大樹▽北大冠（高槻）田和敬子▽西大冠（北大冠）斎藤仁美▽玉川（柱本再任用）玉元菜生子▽北清水（川西）松本栄治▽津之江（五領）文野由美子▽柱本（三箇牧）田邊啓介▽五百住（安岡寺）井出裕之▽安岡寺（樫田）大野圭司▽丸橋（玉川）池下眞▼茨木市＝春日丘（穂積）越智聡▽葦原（郡山）荒木淳▽東奈良（春日丘）岩田朋子▽彩都西（東奈良）安永香里▼摂津市＝千里丘（味生）大﨑貴子

【新任】島本町＝第二（町教委教育推進課長）佐々木淳平▼吹田市＝千里第三（千里第三教頭）上村広行▽千里新田（山田第三教頭）平山裕子▽西山田（西山田再任用）鬼頭孝雄▽片山（吹田東教頭）金崎栄一▽東佐井寺（山田第二教頭）池上かずえ▼高槻市＝五領（芥川再任用）西田佳弘▽三箇牧（市教委指導主事）近藤利起▽芝生（丸橋教頭）向井健一▽郡家（北日吉台教頭）松葉祐治▽土室（阿武山教頭）井澤美穂▼茨木市＝大池（大池再任用）山下雅充▽清溪（清溪再任用）松井徹▽忍頂寺（玉櫛教頭）沖智彦▽郡山（郡山教頭）武田充尋▽太田（太田教頭）川口博行▽畑田（西教頭）馬場敬一▽穂積（大池教頭）梅花ゆかり▽白川（白川教頭）貝本鏡文▼摂津市＝味生（鳥飼西教頭）清家伸次▽鳥飼北（鳥飼教頭）竹谷博行

【退職】吹田市＝吹田第三、桂樹祐治▽千里第三、大西智子▽西山田、鬼頭孝雄▽片山、生駒靖子▼高槻市＝芥川、西田佳弘▽芝生、田和俊一▽郡家、中村利久子▽丸橋、松井美奈子▼茨木市＝大池、山下雅充▽清溪、松井徹▽忍頂寺、森亮▽太田、小野政和▽葦原、尾﨑和美▽畑田、楓井俊男▽白川、式田明子▽彩都西、岸本智子

◇…北河内地区…◇

【転任】守口市＝守口（さつき学園）水川登志雄▽よつば（守口）横山美香▼枚方市＝樟葉北（西牧野再任用）押野太郎▼寝屋川市＝東（北）野村理恵▽石津（南）早川健治▼門真市＝四宮（北巣本）井出邦宏▽沖（第二中）橘朋伸

【新任】守口市＝寺方南（市教委学校教育課長）棹本達也▼枚方市＝樟葉（山之上教頭）太田奈緒子▽氷室（市教委指導主事）矢島義嗣▽春日（第一中教頭）木場ゆかり▽小倉（小倉再任用）木村勝▽蹉跎西（蹉跎西教頭）明井美絵▽田口山（田口山教頭）田中毅▽西牧野（交北教頭）青木智充▽川越（川越再任用）中堂寿美代▽桜丘北（津田南教頭）高比良英男▽禁野（市教委学校教育部長）位田真由子▼寝屋川市＝南（桜再任用）柴田直樹▽北（石津再任用）森本朋美▽啓明（啓明教頭）蔵本祥子▽木田（三井教頭）岡野香里▽堀溝（第三中教頭）的場亮介▽桜（国松緑丘教頭）横田幸子▽点野（中木田中教頭）浅野哲司▼大東市＝住道北（市教委学校教育政策部長）伊東敬太▽南郷（四条教頭）吉岡豊博▽四条北（泉教頭）山根達也▽氷野（氷野教頭）木村大▼門真市＝北巣本（門真みらい教頭）山本健太郎▽砂子（砂子教頭）杉江ゆかり▼交野市＝旭（市教委まなび未来課長）仁木裕美▽私市（市教委学校教育部長）足立多恵

【退職】守口市＝よつば、濵口和久▽寺方南、水田広茂▼枚方市＝樟葉、喜多一友▽氷室、堀仁▽春日、安光美香▽小倉、木村勝▽蹉跎西、藤本秀樹▽田口山、石田義明▽川越、中堂寿美代▽桜丘北、俣野浩一▽樟葉北、今奈良さとみ▼寝屋川市＝東、杣順子▽木田、樫山浩一▽堀溝、吉永均▽桜、柴田直樹▽点野、笠間康浩▽石津、森本朋美▼大東市＝南郷、藤井郁恵▽四条北、坂下賢治▼門真市＝沖、鹿野進▽砂子、満永誠一▼交野市＝旭、金澤惠子▽私市、伊賀治

【解職】枚方市＝禁野、新保喜和（市教委学校教育部長）▼寝屋川市＝啓明、下北純史（市教委教育監）▼大東市＝氷野、渡邊良（市教委学校教育政策部長）

◇…中河内地区…◇

【転任】東大阪市＝長堂（鴻池東）乾野智也▽上小阪（大蓮）松下久哉▽柏田（布施）竹中重雄▽英田南（岩田西）山本直樹▽大蓮（北宮任期付）中間茂治▽桜橋（若江）北川将来▽布施（英田南）池田ゆり▽若江（柏田再任用）野々村礼二▼八尾市＝用和（大正）高岸智之▽安中（高美）眞鍋裕子▽高美（上之島）鷹津延江▽西山本（美園）石田隆志▼柏原市＝柏原（堅下）久保優▽堅下（堅上）小森美智代

【新任】東大阪市＝八戸の里（採用任期付）多賀明彦▽北宮（長瀬東教頭）遠藤稔夫▽英田北（府教育庁教職員人事課参事）東敬人▽縄手（縄手教頭）村上章代▽鴻池東（長瀬北教頭）千葉伸朗▽西堤（義務教育学校池島学園教頭）山田真吾▽岩田西（義務教育学校くすは縄手南校副校長）中田哲博▽縄手東（孔舎衙教頭）井手健治▼八尾市＝八尾（八尾再任用）菊池妙子▽大正（大正教頭）小櫻満香▽曙川（曙川教頭）坂本篤史▽刑部（桂教頭）吉田大地▽美園（久宝寺教頭）浅田哲也▽曙川東（曙川東教頭）光岡裕子▽上之島（山本教頭）西川知江▼柏原市＝柏原東（柏原東再任用）松田成史▽堅上（堅下南中再任用）岡本泰典▽国分（国分中再任用）和田隆司

【退職】東大阪市＝長堂、奥村卓司▽上小阪、岩本洋一▽八戸の里、植村佳央▽英田北、坂上圭三▽西堤、松田至弘▽縄手東、松浦謙一▽桜橋、羽谷幸司▼八尾市＝八尾、菊池妙子▽安中、靍原隆司▽曙川、森本徹▽刑部、灰藤利雄▽西山本、新谷浩朗▽曙川東、伊野部浩二▼柏原市＝柏原、橋本早知子▽柏原東、松田成史▽国分、野田俊弘

◇…南河内地区…◇

【転任】太子町＝磯長（町立中再任用）杉村芳信▽山田（磯長）加納啓司▼富田林市＝大伴（第三中）釜坂佳成▽高辺台（久野喜台）笠松淳子▼河内長野市＝天見（天野）杉田京子▽南花台（天見）阪上浩昭▼藤井寺市＝道明寺（藤井寺西）多田和彦▽道明寺南（道明寺）後藤剛志▼大阪狭山市＝南第一（南第三）濵田裕嗣▽南第三（南第一）酒匂雅夫

【新任】千早赤阪村＝赤阪（赤阪教頭）蔦亜紀朗▼富田林市＝喜志（喜志教頭）森若智子▽彼方（府教育庁地域教育振興課主任指導主事）佐伯穂高▽久野喜台（市教委指導主事）西川潤▽伏山台（伏山台教頭）野呂耕一▼河内長野市＝天野（三日市教頭）宮城正樹▽美加の台（市教委教育指導課長）生田真志▼松原市＝松原西（河合教頭）尾﨑守▼羽曳野市＝古市（市教委学校教育課長）角田浩太郎▽白鳥（丹比教頭）池上秀数▽古市南（埴生南教頭）船橋洋子▽埴生南（埴生南再任用）坂井宏志▽高鷲北（はびきの埴生学園副校長）松田圭司▼藤井寺市＝藤井寺西（道明寺中教頭）高垣智寛▼大阪狭山市＝西（北教頭）朝倉朋介

【退職】千早赤阪村＝赤阪、當麻裕彦▼富田林市＝喜志、塩野義和▽彼方、藤井貞彦▽高辺台、原智義▽伏山台、西山正人▼河内長野市＝南花台、森本宏司▼羽曳野市＝古市、三谷康朗▽古市南、後神明久▽埴生南、坂井宏志▽高鷲北、寺田登稔▼藤井寺市＝道明寺南、阪上光浩

【解職】羽曳野市＝白鳥、黒木悟（市教委学校教育部理事）

◇…泉北地区…◇

【転任】忠岡町＝忠岡（忠岡中）小山昌二▼泉大津市＝穴師（旭）原田宗佳▼和泉市＝北松尾（横山）森正志▽南横山（青葉はつが野）葛城有理子▽幸（北池田）森脇隆行▽鶴山台南（南横山）山本幸治▽和気（鶴山台南）大槻亮志▽池上（幸）木村祐子▽青葉はつが野（南松尾はつが野学園校長）杉前洋

【新任】忠岡町＝東忠岡（高石市加茂教頭）吉川尚美▼泉大津市＝戎（戎再任用）西村修▽旭（市教委指導課長）臼井幸江▽楠（戎教頭）浅間原子▼和泉市＝北池田（和気教頭）森池麻樹▽横山（信太教頭）冨永浩司郎▽光明台南（北松尾再任用）竹中克治▽光明台北（北池田教頭）川上裕史▼高石市＝東羽衣（東羽衣再任用）澤理佳▽清高（清高再任用）末本裕喜▽加茂（加茂再任用）溝川幸市

【退職】忠岡町＝忠岡、大谷忠▽東忠岡、土居正幸▼泉大津市＝戎、西村修▽楠、泉秀樹▼和泉市＝北松尾、竹中克治▽和気、井原隆行▽池上、松田昌生▽光明台北、藤原貞道▼高石市＝東羽衣、澤理佳▽清高、末本裕喜▽加茂、溝川幸市

◇…泉南地区…◇

【転任】熊取町＝北（東）亀井勝弘▼岬町＝淡輪（多奈川）宇野睦美▽多奈川（淡輪）川上誠治▼岸和田市＝旭（山直南）仙石晴彦▽春木（旭再任用）辻下辰巳▽大宮（東光）新田昭二▼泉佐野市＝第三（大阪狭山市西）泉谷一▼泉南市＝新家（雄信）浅野成彦▽西信達（砂川）奥田真也▽雄信（新家東）仲川俊行▽新家東（新家）木次潤一▼阪南市＝尾崎（上荘）濱井英洋▽東鳥取（尾崎）松藤隆志

【新任】熊取町＝東（北教頭）山田恵美▼田尻町＝町立小（町立小再任用）池本勝利▼岸和田市＝城内（城内教頭）森千栄子▽東光（市教委人権教育課長）八幡泰輔▽東葛城（東葛城教頭）川田智子▽光明（光明再任用）笠川智香▽山直南（春木再任用）中野忠一▽城東（城東再任用）河内賢一▼泉佐野市＝長坂（日根野教頭）國分孝明▼泉南市＝東（岸和田市中央教頭）河野敬重▽砂川（砂川教頭）神﨑俊之▼阪南市＝西鳥取（西鳥取教頭）小林良▽上荘（朝日教頭）大辻秀樹

【退職】熊取町＝北、吉田由美▼田尻町＝町立小、池本勝利▼岸和田市＝城内、篠本治久▽東葛城、京極清▽春木、中野忠一▽大宮、松村愼治▽光明、笠川智香▽城東、河内賢一▼泉佐野市＝第三、林勝行▽長坂、明渡賢二▼泉南市＝東、上田久和▽西信達、上中和則▼阪南市＝東鳥取、中野泰宏

■小学校教頭

◇…三島地区…◇

【転任】吹田市＝吹田第一（高槻市竹の内）中岡賢二▽千里第一（西山田）保田信子▽千里第二（豊津第一）平田葵▽佐竹台（吹田第六）三浦淑子▽古江台（茨木市玉島）川原英輝▽藤白台（茨木市中津）阪口尚志▽青山台（豊津第二）大坪直子▽千里第三（東山田）波田明代▽北山田（吹田第一）安藤剛▽片山（南山田）坂本健一▽東山田（千里第一）大城未来▽山田第五（北山田）塩澤昭▼高槻市＝阿武野（上牧）池田英治▽三箇牧（茨木市庄栄）後藤大輔▽川西（冠）雲林院寿志▽北大冠（津之江）上田香苗▽日吉台（吹田市古江台）藤井大輔▽北清水（阿武野）木原弘恵▽上牧（摂津市鳥飼東）永田勝信▽津之江（日吉台）平山欣生▽冠（茨木市福井）向井匠▽丸橋（赤大路）高嶋重行▽阿武山（吹田市西山田中）樋口正洋▼茨木市＝茨木（春日）佐竹功吏▽春日（天王）福冨卓三▽玉櫛（三島）大杉博昭▽玉島（中条）武知宏典▽中津（茨木）山下慎平▽東（摂津市摂津）長谷川惇▽郡山（吹田市藤白台）松井政勝▽太田（吹田市山田第五）上村仁師▽天王（高槻市北大冠）廣谷昌昭▽西（高槻市川西中）島田隆史▼摂津市＝摂津（高槻市三箇牧）越智小百合▽鳥飼西（吹田市佐竹台）平田義昌

【新任】島本町＝第四（第二教諭）品村健太郎▼吹田市＝吹田東（市教委教育センター指導主事）小田雅俊▽豊津第一（市教委指導主事）奥田智子▽山田第二（東佐井寺教諭）西貴美子▽豊津第二（市教委指導主事）前田正義▽吹田第六（青山台）庄司貴文▽山田第三（市教委指導主事）三井真吾▽南山田（市教委指導主事）前橋直子▽西山田（佐竹台教諭）志垣美樹▼高槻市＝赤大路（桃園教諭）羽倉陽三▽竹の内（芝生教諭）黒木慎介▽北日吉台（北日吉台教諭）内藤嘉則▼茨木市＝三島（耳原教諭）西谷道宏▽大池（水尾教諭）小阪田尚▽中条（郡教諭）三原健太郎▽福井（福井教諭）西谷佳宏▽清溪（清溪教諭）上本忍▽庄栄（耳原教諭）梶原賢三▽沢池（大池教諭）吉田元樹▽白川（市教委指導主事）大伍将太▼摂津市＝鳥飼（市教委指導主事）久米真由美▽鳥飼北（市教委指導主事）東村理乃▽鳥飼東（市教委指導主事）大槻満

【退職】吹田市＝青山台、庄司貴文▽片山、世古篤志▼高槻市＝川西、増田智子▼茨木市＝清溪、鈴木義和▽沢池、高田沙和子▼摂津市＝鳥飼北、井上良太

【解職】島本町＝第四、岡澤潤（町教委教育推進課長）▼吹田市＝千里第二、山本雄一郎（市教委指導主事）

◇…北河内地区…◇

【転任】守口市＝下島（四條畷市くすのき）橋本大▽さくら（寝屋川市成美）高橋孝洋▼枚方市＝香里（蹉跎東）久保聡美▽桜丘（川越）飯田剛▽山田（藤阪）中薗修二▽明倫（平野）宮﨑哲也▽殿山第二（桜丘）吉村隆也▽山之上（山田）下司順平▽交北（交野市岩船）西山太助▽磯島（船橋）西嶋日美▽蹉跎西（殿山第一）山村広行▽田口山（交野市藤が尾）友田充孝▽菅原東（牧野）西敦規▽藤阪（長尾西中）直野賢一▼寝屋川市＝三井（中央）光岡知昭▽田井（神田）中田正太▽国松緑丘（守口市八雲東）大橋良▼大東市＝諸福（灰塚）高田健太郎▽四条（諸福）南雄介▼門真市＝二島（東）八木明子▽門真みらい（寝屋川市田井）法貴政浩▽速見（門真）山崎裕子▼四條畷市＝くすのき（四條畷）胡健太▼交野市＝星田（第一中）佐藤由香▽郡津（守口市さくら）中尾大輔▽岩船（星田）吉形俊郎▽倉治（郡津）野地岡裕之▽私市（倉治）成瀬正明▽交野みらい（第三中）重本匡陽

【新任】守口市＝錦（錦教諭）住山法文▽八雲東（梶教諭）小川貴昭▼枚方市＝殿山第一（市教委指導主事）橋本晋▽牧野（交北教諭）小西克彦▽川越（山田東教諭）嶋原優木▽蹉跎東（菅原東教諭）水谷真憲▽津田南（市教委指導主事）日下和繁▽船橋（枚方第二教諭）岡拓也▽平野（市教委指導主事）川端久士▼寝屋川市＝成美（第六中教諭）大山篤樹▽中央（市教委指導主事）平本聡▽啓明（啓明教諭）西口弘員▽神田（梅が丘教諭）安達智彦▽点野（市教委教育監）籠本健太郎▼大東市＝氷野（市教委指導主事）高島剛▽泉（市教委指導主事）玉田一茂▽灰塚（府教育庁小中学校課主任指導主事）中野泰宏▼門真市＝砂子（市教委指導主事）川谷直毅▽門真（速見教諭）吉岡記博▽東（東教諭）森正樹▼四條畷市＝四條畷（府教育庁小中学校課指導主事）辻川麻世▼交野市＝藤が尾（星田教諭）木村裕子

【退職】交野市＝私市、飯田力

【解職】守口市＝錦、中西崇介（市教委指導主事）▼枚方市＝磯島、植田剛志（市教委教育研修課長）▼門真市＝二島、向井祐樹（市教委指導主事）▽速見、大塚美紀（四條畷市教委指導主事）

◇…中河内地区…◇

【転任】東大阪市＝小阪（八戸の里東）柚山烈▽弥刀（森河内）中村幸治▽長瀬東（花園）藤野孝▽英田北（枚岡東）石田貢▽縄手（小阪）眞田大輔▽八戸の里東（弥刀）橋本善夫▼八尾市＝八尾（南高安）奥井善行▽山本（龍華）大寺賀子▽用和（志紀）中村和志▽久宝寺（亀井）末永雄一▽大正（用和）太鼓寛明▽南高安（北山本）今谷武司▽北山本（高安小中）小松亮▽曙川東（東山本）木村稚博▽大正北（八尾）杉岡りか▼柏原市＝柏原東（堅下）小柳滋▽堅下（柏原東）岡田香織▽国分（堅下南）野見山智浩▽堅下北（国分）甲村文彦▽堅下南（旭ヶ丘）野間由美▽旭ヶ丘（玉手）高山凰一

【新任】東大阪市＝森河内（森河内教諭）西井義晴▽楠根（市教委学校教育推進室次長）馬場真一▽長瀬北（英田南教諭）茶木芽久美▽長瀬南（市教委指導主事）二澤俊輔▽花園（若江教諭）濱田明人▽枚岡東（市教委教育センター所次長）津熊梨恵子▽孔舎衙（市教委指導主事）金治亮介▽上四条（市教委指導主事）石田裕▼八尾市＝龍華（市教委指導主事）辻本大祐▽桂（桂教諭）濱田智博▽曙川（市教委指導主事）細川恵美▽志紀（市教委教育センター指導主事）川村泰司▽東山本（市教委指導主事）中原信一▽亀井（市教委教育センター指導主事）奥尾貴之▼柏原市＝柏原（柏原教諭）浅田千佐子▽玉手（市教委指導主事）吉田満

【退職】東大阪市＝長瀬南、坂東寿一

【解職】柏原市＝堅下北、北野典子（市教委学務課長）

◇…南河内地区…◇

【転任】富田林市＝東条（高辺台）大畑裕紀▽高辺台（東条）篠原賢司▽伏山台（藤沢台）後藤謙治▼河内長野市＝長野（川上）小林康之▽加賀田（長野）川崎幸子▼松原市＝松原（中央）金本秀紀▽松原南（恵我）竹中忠裕▽天美（松原南）山中建太▽恵我（恵我南）橋本雅之▽三宅（天美）坂口佳子▽中央（三宅）大畑康夫▽恵我南（松原東）千田成利▼羽曳野市＝駒ヶ谷（恵我之荘）平岡美佐乃▽丹比（羽曳が丘）山下浩昭▽高鷲南（駒ヶ谷）伊藤緑▽恵我之荘（高鷲南）田中慎一郎▽埴生南（西浦）吉川晃司▼藤井寺市＝道明寺東（藤井寺西）英光博▽藤井寺西（道明寺東）森本美幸▼大阪狭山市＝東（第七）永澤達子▽西（東）衛藤豊樹▽南第二（南中）藤井篤▽北（第三中）小林拓史▽第七（南第二）前田哲志

【新任】千早赤阪村＝赤阪（村教委指導主事）芝岡聡▼富田林市＝喜志（富田林教諭）阪下潤平▽藤沢台（新堂教諭）田村有未▽向陽台（向陽台教諭）赤井仁▼河内長野市＝三日市（三日市教諭）根木茂樹▽川上（和泉市青葉はつが野教諭）福原睦介▼松原市＝松原東（市教委指導主事）高木宏治▽河合（松原第六中教諭）黒田実里▼羽曳野市＝西浦（高鷲北教諭）博多屋賢▽羽曳が丘（はびきの埴生学園教諭）高見敦郎▼藤井寺市＝藤井寺（道明寺南教諭）福永恵子

【退職】大阪狭山市＝西、池渕昌高

【解職】河内長野市＝加賀田、小池恵吾（市教委指導主事）▼松原市＝松原、長尾彰太郎（市教委教育推進課長）

◇…泉北地区…◇

【転任】忠岡町＝忠岡（高石市東羽衣）杉谷賢太郎▼泉大津市＝戎（小津中）小田幹雄▼和泉市＝芦部（高石市清高）栗原由紀▽北池田（芦部）小西邦和▽南横山（伯太）有馬悟▽信太（南横山）十河信二▽緑ケ丘（黒鳥）辻中直子▽鶴山台北（緑ケ丘）梅津綾子▼高石市＝羽衣（高石）清水寛之▽清高（高南中）長山浩二

【新任】泉大津市＝楠（旭教諭）北出谷誠二郎▼和泉市＝伯太（市教委指導主事）平松直記▽黒鳥（黒鳥教諭）吉方正和▽和気（和気教諭）内海裕子▽いぶき野（光明台南教諭）中越信子▼高石市＝高石（和泉市伯太教諭）田邉最登士▽東羽衣（市教委指導主事）松井洋美▽加茂（府教育庁教育センター指導主事）中西いつ子

【退職】和泉市＝鶴山台北、笹倉澄代

【解職】泉大津市＝楠、三綿正義（市教委指導主事）▼和泉市＝いぶき野、弘田大典（市教委指導主事）

◇…泉南地区…◇

【転任】熊取町＝南（西）安田辰弥▽北（南）溝口敦司▼田尻町＝町立小（岸和田市太田）森田卓▼岬町＝淡輪（阪南市桃の木台）北野晶仁▼岸和田市＝城内（常盤）平野良▽浜（八木北）山﨑洋▽光明（山滝）岩本浩平▽常盤（浜）亀井良子▽八木南（天神山）長瀬智美▽八木北（光陽中）堀田啓明▽天神山（春木中）上ノ山泰江▼貝塚市＝津田（永寿）秦麻由子▽南（津田）佐藤琢也▽北（第五中）中村雅之▽永寿（南）西野文人▼泉佐野市＝第一（佐野台）佐々木昌道▽日新（中央）中原一徳▽北中（第三中）渋村和夫▽日根野（北中）巽信幸▽佐野台（第一）可川靖之▽中央（忠岡町忠岡）中村充宏▼泉南市＝信達（岬町淡輪）白神哲郎▽砂川（信達）藤井桂子

【新任】熊取町＝西（中央教諭）眞竹尉久子▼岸和田市＝中央（中央教諭）田中幸平▽東葛城（市教委指導主事）美濃部恒平▽大芝（大芝再任用）田所広行▽山滝（府教育庁教育センター主任指導主事）島末智成▽太田（市教委指導主事）奥村和樹▼貝塚市＝二色（市教委学校教育課参事）田代邦彦▼泉南市＝樽井（一丘教諭）岩﨑実和▼阪南市＝西鳥取（市教委指導主事）濱野直樹▽朝日（朝日教諭）谷口真紀▽桃の木台（府教育庁地域教育振興課指導主事）和田武史

【退職】岸和田市＝大芝、田所広行▽光明、南宗和▼貝塚市＝北、柴田正之▼泉南市＝樽井、三平清貴

【解職】田尻町＝町立小、水上健生（町教委参事）▼岸和田市＝八木南、松本真里（市教委人権教育課長）































































































