厚生労働省人事（３１日）国立医薬品食品衛生研究所長（国立医薬品食品衛生研究所副所長）本間正充▽北海道厚生局長（国立保健医療科学院次長）一瀬篤▽東海北陸厚生局長（北海道厚生局長）中山鋼▽宮城労働局長（地域雇用対策課長）竹内聡▽神奈川労働局長（官房付）木塚欽也▽新潟労働局長（補償課長）西岡邦昭▽青森労働局長（雇用・賃金福祉統計室労働施策情報分析官）井嶋俊幸▽岩手労働局長（中央労働委員会事務局審査総括官）粟村勝行▽福島労働局長（東京労働局労働基準部長）井口真嘉▽千葉労働局長（労働市場センター業務室長）岩野剛▽長野労働局長（外国人技能実習機構指導援助部長）久富康生▽岐阜労働局長（高齢・障害・求職者雇用支援機構国立職業リハビリテーションセンター次長）千葉登志雄▽兵庫労働局長（賃金課最低賃金制度研究官）金刺義行▽愛媛労働局長（中央職業能力開発協会技能振興部長）小宮山弘樹▽大分労働局長（雇用開発企画課建設・港湾対策室長）佐藤広道▽茨城労働局長（首席職業指導官）沢口浩司▽静岡労働局長（労働市場センター業務室主任システム計画官）笹正光▽奈良労働局長（広島労働局総務部長）橋口忠▽和歌山労働局長（補償課労災保険審理室長）松浦直行▽宮崎労働局長（補償課中央労災保険加入専門官）坂根登▽辞職 東海北陸厚生局長佐々木健、国立医薬品食品衛生研究所長合田幸広、兵庫労働局長鈴木一光（高齢・障害・求職者雇用支援機構理事就任予定）、岐阜労働局長大地直美（高齢・障害・求職者雇用支援機構国立職業リハビリテーションセンター次長就任予定）、青森労働局長高橋洋▽定年退職 宮城労働局長小林健、神奈川労働局長西村斗利、新潟労働局長吉野彰一、岩手労働局長稲原俊浩、福島労働局長河西直人、茨城労働局長下角圭司、千葉労働局長江原由明、長野労働局長小野寺喜一、静岡労働局長石丸哲治、和歌山労働局長小島敬二、愛媛労働局長滝原章夫、高齢・障害・求職者雇用支援機構国立職業リハビリテーションセンター所長畑俊一、国立療養所菊池恵楓園長箕田誠司、奈良労働局長鈴木伸宏、大分労働局長中山晶彦、宮崎労働局長田中大介▽退職 国立障害者リハビリテーションセンター総長森浩一、広島検疫所長芳賀光治、国立療養所松丘保養園長横山慎、国立療養所宮古南静園長知念一