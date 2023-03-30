岸田日誌２９日（水）

【午前】７時３１分、徒歩で公邸発。３２分、官邸着。８時５２分、官邸発。５４分、国会着。５６分、衆院第１委員室入る。５７分から９時、後藤茂之経済再生担当相。１分、衆院内閣委員会開会。１０時１１分、衆院内閣委途中退席。１３分、国会発。１５分、官邸着。１７分から３２分、山崎幸二統合幕僚長、吉田圭秀次期統合幕僚長ら自衛隊幹部の離着任あいさつ。３５分から４７分、自衛隊部隊表彰式。１１時１４分から３９分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。５９分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】０時５２分、山口氏出る。２時１５分から３４分、一般社団法人ＪＦＴＤ創立７０周年記念式典向けなどのビデオメッセージ収録。３時４５分から４時２６分、読売新聞のインタビュー。２７分から４５分、土生栄二内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長。４６分から５１分、後藤氏、鯰博行外務省経済局長、平井裕秀経済産業審議官。５時１１分から６時２分、新しい資本主義実現会議。１６分から７時１分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二正副官房長官、小倉将信こども政策担当相、後藤氏、山崎史郎内閣官房参与、渡辺由美子内閣官房こども家庭庁設立準備室長。１９分、徒歩で官邸発。２１分、公邸着。８時１８分、徒歩で公邸発。２０分、官邸着。３８分から５１分、「民主主義サミット」にオンラインで出席。５２分、徒歩で官邸発。５４分、公邸着。