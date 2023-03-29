岸田日誌２８日（火）

【午前】６時７分から７時３６分、磯崎仁彦官房副長官。３７分、徒歩で公邸発。３９分、官邸着。４５分から８時１２分、磯崎氏。１７分から３１分、閣議。３４分から４３分、磯崎氏。５１分、官邸発。５２分、国会着。５４分、参院第１委員会室入る。５８分から５９分、鈴木俊一財務相。９時５分、参院予算委員会開会。

【午後】０時４２分、参院予算委散会。４３分、同室出る。４５分、国会発。４７分、官邸着。１時７分から１６分、高木陽介公明党政調会長らから少子化対策に関する提言書受け取り。５２分、官邸発。５４分、国会着。５５分、参院議長応接室入る。５７分、同室出る。参院本会議場入る。２時１分、参院本会議開会。３時２５分、参院本会議途中退席。参院議長応接室入る。３４分、同室出る。３５分から５５分、参院の尾辻秀久、長浜博行正副議長、石井準一議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。鈴木氏、松野博一、磯崎正副官房長官、自民党の野上浩太郎、公明党の横山信一両参院国対委員長同行。５７分、国会発。５９分、官邸着。４時３分から３３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長。３５分から４０分、赤松健自民党参院議員による先進７カ国（Ｇ７）首脳似顔絵パネルの贈呈。４４分から５１分、「北方領土を考える」高校生弁論大会受賞者の松崎莉里香さんらの表敬。５時から６分、滝沢裕昭内閣情報官。７分から１２分、秋葉氏、滝沢氏。１３分から２１分、滝沢氏。３８分から６時１２分、子供政策強化に関する関係府省会議。４０分から５１分、報道各社のインタビュー。５２分、徒歩で官邸発。５３分、公邸着。