大阪市人事　２６５３人を異動　市教委は３０６７人

大阪市役所本庁舎

大阪市は２８日、４月１日付の人事異動を発表した。 ２０２５年大阪・関西万博開催まで残り８００日を切るなかで、府市共同部局として開設した万博推進局内に新たに機運醸成部と出展部を新設。全国の自治体などと連携を深め、パビリオン建設に向けた準備を本格化させる。また、万博会場の整備が進む大阪湾の人工島・夢洲（同市此花区）のインフラ整備などを担う大阪港湾局計画整備部の体制も充実させる。

デジタル技術を活用し、市民サービスの向上につなげるため昨年４月に発足した「デジタル統括室」は、引き続きデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）戦略を推進するため人員を増強する。

新型コロナウイルス対応の担当部署については、４月１日時点では現状を維持した上で、感染症法上の位置付けが「５類」に変更される見通しの５月以降に体制を見直す方針。

異動総数は、前年比２６人減の２６５３人。市教育委員会は校園長１３２人（前年１４８人）を含む３０６７人（前年３０２９人）となった。退職は３月３１日付。

異動対象者は次の通り。（敬称略）

《局長級》

都島区長（管理職採用） 藤岡慶子▽城東区長（市民局総務部長）吉村悟▽市政改革室長（城東区長）大東辰起▽建設局長（建設局臨海地域事業推進本部長）寺川孝▽会計管理者兼会計室長（経済戦略局理事）中小路和司▽市会事務局長（総務局行政部長）巽功一▽任消防長任消防司監消防局長（消防局企画部長）橋口博之▽経済戦略局理事（経済戦略局立地交流推進部長）折原真子▽経済戦略局理事（経済戦略局産業振興部長）岩谷和代▽中央卸売市場長（健康局理事）釼持英樹▽万博推進局理事（大阪府職員）奥村健志▽市民局理事（市民局ダイバーシティ推進室長）福岡弘高▽財政局税務総長（都市整備局理事）粟屋千惠子▽大阪都市計画局技監（大阪都市計画局計画推進室長）山田裕文▽免健康局保健医療企画室長兼務（健康局首席医務監兼保健医療企画室長）吉田英樹▽こども青少年局理事兼こどもの貧困対策推進室長（総務局人事部長）高井俊一▽都市整備局理事（都市整備局総務部長）渡辺明英▽建設局理事（大阪府職員）森下英仁▽建設局臨海地域事業推進本部長（建設局企画部長）山向薫▽大阪港湾局理事（健康局総務部長）井上光太郎▽大阪港湾局理事株式会社大阪港トランスポートシステム派遣（建設局道路河川部長）生嶋圭二▽教育次長（経済戦略局理事）藤巻幸嗣▽教育監（教育委員会事務局指導部長）福山英利▽消防次長（消防局予防部長）奥中忍▽水道局理事（株式会社大阪水道総合サービス派遣）尾原正史▽水道局理事株式会社大阪水道総合サービス派遣（水道局理事）松本広司

《部長級》

副首都推進局副首都推進担当部長（東京事務所長）浜ノ園英樹▽市政改革室行政改革担当部長（大阪市博物館機構派遣）間嶋淳▽デジタル統括室戦略担当部長兼教育委員会事務局教育ＩＣＴ担当部長（デジタル統括室企画担当部長兼教育委員会事務局教育ＩＣＴ担当部長）大田幸子▽デジタル統括室スマートシティ推進担当部長（デジタル統括室ＤＸ戦略担当部長）土山俊司▽デジタル統括室ＤＸ推進担当部長（総務局行政部総務課長）吉岡照仁▽総務局行政部長（副首都推進局副首都推進担当部長）山下研一郎▽総務局人事部長（総務局人事部人事課長）山口秀岳▽総務局監察部長（政策企画室政策調査担当部長）福永治▽福島区副区長（政策企画室市民情報部報道担当課長）北野紀子▽大正区副区長（天王寺区役所市民協働課長）北吉秀輔▽生野区副区長（生野区役所企画総務課長）小原聡▽東住吉区副区長（大正区副区長）村田哲志▽西成区役所保健福祉担当部長（市民局総務部総務担当課長）森浩一▽政策企画室企画部長（生野区副区長）桜井大輔▽政策企画室政策調整担当部長（阪神国際港湾株式会社派遣）友田伸治▽政策企画室政策調査担当部長（政策企画室秘書部秘書課長）西河聡▽政策企画室市民情報部長（大阪都市計画局計画推進室参事兼拠点開発室参事）太田守二▽東京事務所長（阿倍野区役所総務課長）高村和則▽危機管理室防災企画担当部長（危機管理室危機管理課長）楠見雅信▽経済戦略局大学支援担当部長（こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼教育委員会事務局教育環境支援担当部長）広原一彦▽経済戦略局企画調整担当部長（大阪府職員）森口直人▽経済戦略局集客担当部長兼建設局事業連携担当部長（経済戦略局企画総務部総務課長）中野誠▽経済戦略局立地交流推進部長（デジタル統括室スマートシティ推進担当部長）森山文子▽経済戦略局産業振興部長（大阪府派遣）河渕秀樹▽経済戦略局経済対策担当部長（経済戦略局大学支援担当部長）岩田仁▽経済戦略局副理事大阪府派遣（２０２５年日本国際博覧会協会派遣）杉本栄美子▽経済戦略局副理事公立大学法人大阪派遣（財政局財務部財務課長）森岡数典▽経済戦略局副理事大阪市博物館機構派遣（経済戦略局立地交流推進部国際担当課長）橋本英人▽万博推進局機運醸成部長（万博推進局事業推進部長）近藤未生▽万博推進局整備調整部長（計画調整局計画部都市計画課長）藤川佳宏▽万博推進局出展部長（万博推進局総務企画部総務課長）木下直樹▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（市民局区政支援室地域安全担当部長）中山忠行▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（水道局総務部管財課長）木村森▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（建設局東部方面管理事務所長）駒谷善弘▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（大阪府職員）長町憲一▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（大阪府職員）吉田博史▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（大阪府職員）北川辰弥▽万博推進局副理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（大阪府職員）平野剛▽市民局総務部長（市民局女性活躍推進担当部長）西野まゆみ▽市民局事業推進担当部長（市民局非課税世帯等臨時特別給付金担当部長）佐々木康晴▽市民局ダイバーシティ推進室長（教育委員会事務局教務部長）忍康彦▽市民局女性活躍推進担当部長（港区役所総務課長）西山明子▽市民局区政支援室地域安全担当部長（万博推進局出展担当部長）宮崎良宣▽財政局財務部長（大阪府職員）川田正明▽京橋市税事務所長（財政局税務部管理課長）溝辺ルリ子▽船場法人市税事務所長（京橋市税事務所長）岩岡広晃▽財政局副理事大阪府派遣（阪神国際港湾株式会社派遣）井元賢二▽財政局副理事大阪府派遣（此花区役所総合企画担当課長）綱嶋康人▽免契約管財局入札監察室長兼務（契約管財局契約部長兼入札監察室長、水道局副理事）福元聡▽契約管財局用地部長（契約管財局用地部用地取得担当課長）森優▽大阪都市計画局計画推進室長（計画調整局計画部長）上溝憲郎▽計画調整局計画部長（万博推進局整備調整部長）荒木敏▽福祉局事業者等指導担当部長（福祉局障がい者施策部障がい福祉課長）八木美栄▽福祉局高齢者施策部長（経済戦略局集客担当部長兼建設局事業連携担当部長）河野靖彦▽健康局総務部長（政策企画室企画部長）稲田英信▽健康局健康推進部長（保健所副所長）寺沢昭二▽健康局保健指導担当部長（健康局健康推進部保健主幹）松本珠実▽保健所副所長（保健所感染症対策調整担当部長）渡部和彦▽保健所南部保健医療監、西成区役所医務主幹、市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所医務主幹兼務免保健所北部保健医療監、北区役所医務主幹、市立弘済院附属病院整形外科担当部長兼務（保健所感染症対策担当医務監兼北部保健医療監、北区役所医務主幹、市立弘済院附属病院整形外科担当部長）国吉裕子▽保健所北部保健医療監兼感染症対策支援担当医務主幹、北区役所医務主幹（保健所西部保健医療監兼感染症対策支援担当医務主幹、西区役所医務主幹）広川秀徹▽保健所西部保健医療監兼健康局医務監、保健医療企画室長、西区役所医務主幹（保健所南部保健医療監兼健康局医務監、西成区役所医務主幹）半羽宏之▽保健所感染症対策調整担当部長（行政委員会事務局総務部総務課長）野嵜かおり▽保健所生活環境担当部長（健康局健康推進部生活衛生課長）松村国彦▽健康局医務監兼保健所医務主幹、西成区役所医務主幹、北部こども相談センター医務主幹（こども青少年局医務監兼中央こども相談センター医務主幹、保健所医務主幹）田端信忠▽こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼教育委員会事務局教育環境支援担当部長（こども青少年局子育て支援部管理課長）瑞慶覧薫▽北部こども相談センター医務主幹兼務免中央こども相談センター医務主幹兼務（こども青少年局医務監兼中央こども相談センター医務主幹、保健所医務主幹）八木敬子▽こども青少年局幼保施策部長（こども青少年局保育施策部長）中林万智子▽こども青少年局保育所機能整備担当部長（こども青少年局保育施策部保育所運営課長）永井照佳▽南部こども相談センター所長（中央こども相談センター虐待対応担当課長）岩田幸夫▽環境局改革推進担当部長（環境局総務部総務課長）池田嘉孝▽環境局エネルギー政策担当部長（環境局環境管理部環境管理課長）河合祐蔵▽環境局副理事大阪広域環境施設組合派遣（環境局エネルギー政策担当部長）村山昌代▽都市整備局総務部長（水道局総務部長）井沼芳徳▽建設局企画部長（政策企画室政策調整担当部長）平野みゆき▽建設局都心活性化担当部長（建設局企画部企画課長）一ツ町展也▽建設局道路河川部長（建設局公園緑化部長）下田健司▽建設局公園緑化部長（建設局都心活性化担当部長）上田大輔▽建設局公園企画運営担当部長（危機管理室防災企画担当部長）出水裕之▽建設局東部方面管理事務所長（都市整備局市街地整備部区画整理課長）相見勝▽建設局南部方面管理事務所長（建設局総務部職員課長）犬塚善博▽建設局北部方面管理事務所長（大阪府派遣）栗本直樹▽大阪港湾局泉州港湾・海岸部長（大阪府職員）冨井浩一▽大阪港湾局副理事阪神国際港湾株式会社派遣（大阪港湾局総務部総務課長）川下敦史▽大阪港湾局副理事阪神国際港湾株式会社派遣（大阪港湾局計画整備部計画課長）矢野勝史▽会計室次長（北区役所政策推進課長兼教育委員会事務局総務部北区教育担当課長）片岡賢一▽教育委員会事務局政策推進担当部長（教育委員会事務局総務部教育政策課長）松浦令▽教育委員会事務局学校環境整備担当部長兼生野区役所こども未来担当部長（住吉区役所総務課長）近藤律子▽教育委員会事務局教務部長（教育委員会事務局学校環境整備担当部長兼生野区役所こども未来担当部長）上原進▽免市立中央図書館長兼務（教育委員会事務局生涯学習部長兼市立中央図書館長）飯田明子▽教育委員会事務局指導部長（大阪市立天王寺中学校長）大西啓嗣▽教育委員会事務局学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長（教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当課長）中道篤史▽市立中央図書館長（建設局北部方面管理事務所長）西徹▽行政委員会事務局任用調査部長（福祉局事業者等指導担当部長）森井美江▽市会事務局次長（市会事務局総務担当課長）吉田令子▽消防局企画部長（消防局救急部長）田島康男▽任消防正監消防局消防制度担当部長（消防局予防部予防課長）片木恒▽消防局予防部長（西消防署長）山本博文▽消防局警防部長（北消防署長）藤田吉仁▽任消防正監消防局救急部長（消防局警防部警防課長）山下伸也▽消防局救急需要対策担当部長（管理職採用）塩谷壮史▽北消防署長（浪速消防署長）松下龍二郎▽任消防正監此花消防署長（消防局企画部企画課長）安東和光▽中央消防署長（西成消防署長）中脇進一▽西消防署長（東淀川消防署長）居垣裕之▽浪速消防署長（消防局消防制度担当部長）坂上厚士▽任消防正監淀川消防署長（消防局企画部人事課長）村田哲▽任消防正監東淀川消防署長（消防局警防部司令課長）大塚通寛▽任消防正監平野消防署長（消防局警防部司令管制業務担当課長）松前篤志▽任消防正監西成消防署長（大正消防署長）植松幸広▽水道局総務部長（水道局企画担当部長）西山淳一▽水道局企画担当部長（水道局お客さまサービス担当部長）奥平孝道▽水道局お客さまサービス担当部長（大阪府派遣）中島明美

再任用

《局長級》

万博推進局理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（大阪府職員）大門孝治▽万博推進局理事２０２５年日本国際博覧会協会派遣（２０２５年日本国際博覧会協会派遣）栄野正夫

《部長級》

市立弘済院長（福祉局理事兼市立弘済院長）中西伸禎

退職（３１日付）

《局長級》

市政改革室長、花田公絵▽都島区長、大畑和彦▽中央卸売市場長、中野雅彦▽市民局理事、山本功人▽財政局税務総長、藤原稔之▽大阪都市計画局長、角田悟史▽福祉局理事兼市立弘済院長、中西伸禎▽こども青少年局理事兼こどもの貧困対策推進室長、平田知敬▽建設局長、渡瀬誠▽大阪港湾局理事、秋田健治▽大阪港湾局理事株式会社大阪港トランスポートシステム代表取締役副社長（鉄道事業本部長）、美濃出宏人▽会計管理者兼会計室長、馬場泰子▽教育次長、三木信夫▽市会事務局長、三井陽一▽消防局長、小西一功▽消防次長、大坂昭一

《部長級》

市政改革室行政改革担当部長、大下一志▽総務局監察部長、堀映子▽福島区副区長、小路卓司▽東住吉区副区長、中原晃之▽西成区役所保健福祉担当部長、薦田昌弘▽政策企画室市民情報部長、向井善久▽経済戦略局経済対策担当部長、岩神誠▽万博推進局副理事公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会審議役兼監査室長、安部陽一▽契約管財局用地部長、西川康宏▽福祉局高齢者施策部長、新原雅佳▽健康局健康推進部長、川勝洋一▽保健所生活環境担当部長、井阪昭彦▽南部こども相談センター所長、田宮雄介▽環境局管財担当部長、西尾民男▽建設局公園企画運営担当部長、林哲也▽建設局南部方面管理事務所長、藤井信三▽教育委員会事務局政策推進担当部長、楠井誠二▽教育委員会事務局学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長、盛岡栄市▽教育センター所長、水口裕輝▽行政委員会事務局任用調査部長、柏田佳江▽市会事務局次長、西正道▽消防局警防部長、片山雅義▽中央消防署長、北口正▽淀川消防署長、三浦敏也▽平野消防署長、橋本仁司

■大阪市教委人事

«事務局»

局長級

教育監（指導部長）福山英利

部長級

指導部長（天王寺中学校長）大西啓嗣▽学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長（指導部初等・中学校教育担当課長）中道篤史

«校園長»

【義務教育学校】

義務教育学校生野未来学園准校長（指導部次席指導主事）岡真由美

【中学校】

豊崎（大正北）松田光平▽高倉（十三）屋島豊市▽友渕（大池）上田健二▽梅香（指導部総括指導主事）砂場秀人▽大正北（春日出小学校長）脇田将明▽天王寺（総務部首席指導主事）長畑卓志▽瑞光（鴫野小学校長）福山正樹▽中島兼啓発小学校長（指導部首席指導主事）古田晃久▽大桐（豊里小学校長）青木泰侍▽大池（南港南兼南港みなみ小学校長）前田善久▽田島兼田島南小学校長（田島副校長兼田島南小学校副校長）今垣清彦▽巽（三津屋小学校長）河原倫生▽新生野（教務部管理主事）小笠原忠承▽大宮（生江小学校長）中山寿男▽城陽（住吉）坂井伸治▽鯰江（瑞光教頭）藤田克史▽緑（南港桜小学校長）稲谷哲也▽今津（大宮）阿久津弘治▽文の里（指導部インクルーシブ教育推進担当課長）平岡昌樹▽南港南兼南港みなみ小学校長（茨田北小学校長）藤本哲▽住吉（指導部次席指導主事）西堂良紀▽東我孫子（花乃井副校長）莚平雅子▽中野（新生野）山本義彦▽喜連（友渕）水野光章▽天下茶屋（東副校長）中村圭一▽弘済兼弘済小学校長（弘済副校長兼弘済小学校副校長）鹿嶽昌彦

【小学校】

西天満（中央）弘元介▽豊崎東（五条）鬼塚光晴▽豊崎（波除）福永雅士▽上福島（苗代）池田真一▽西九条（西九条教頭）柳川和代▽伝法（伝法副校長）阿部三樹夫▽高見（菅原副校長）岩永磨美子▽中央（生魂）田中一郎▽九条東（高見）大呂修▽市岡（古市）松下宣幸▽八幡屋（茨田）井原高志▽波除（関目）石井力▽弁天（教務部管理主事）嶋田裕光▽鶴町（北粉浜）田崎正幸▽味原（鶴橋）井上克己▽五条（東桃谷）田中英治▽聖和（西九条）左海克彦▽生魂（長居）赤石美保子▽大国（金塚教頭）寺村真二▽難波元町（北中道）剣持明広▽佃（佃西教頭）伊藤忠弘▽三津屋（長吉南）川口淳▽北中島（長橋）坂幸之介▽西中島（加賀屋東）田原口昭貞▽西三国（管理職採用）新木克昌▽豊里（桜宮教頭）村田真紀▽下新庄（西三国）福井淳也▽東井高野（平野）北代聡▽豊里南（鯰江）森元貴子▽東小橋（鶴見南）松本学▽北中道（敷津浦）矢寺勝彦▽中本（長吉（教務部付））堀川高行▽東中本兼東中本幼稚園長（西中島）小坂元彦▽鶴橋（新北島）近藤英幸▽東桃谷（千本）末綱健二▽古市（諏訪）佐保一紀▽生江（指導部総括指導主事兼市立中央図書館総括指導主事）岡本和也▽鯰江（榎本副校長）斎藤都▽鴫野（今川教頭）崎本靖朋▽諏訪（大桐副校長）康貴利▽東中浜（御幣島）長島宏▽鶴見南（市教育センター次席指導主事）井上伸一▽茨田（茨田教頭）左川佳子▽阪南（上福島）當麻俊和▽苗代（総務部学力向上支援担当課長）安倍紫▽北粉浜（今宮中学校副校長兼新今宮副校長）宮浦利行▽加賀屋東（北津守）辻信行▽新北島（北巽教頭）武知広幸▽南港桜（酉島）高岡繁樹▽長居（市教育センター首席指導主事）長谷川光洋▽遠里小野（常盤副校長）林真美子▽清水丘（鯰江東）西岡克敏▽苅田（諏訪副校長）原直樹▽田辺（新森小路）山本隆▽湯里（新庄）的場弥生▽平野（堀川教頭）村田典子▽加美（喜連北教頭）沖直美▽長吉南（海老江東教頭）吉村幸子▽瓜破東（友渕副校長）新井寿栄▽長吉出戸（十三教頭）井上泰志▽新平野西（指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事）松森佳子▽岸里（岸里教頭）大無田信教▽千本（苅田）長谷由紀夫▽まつば（清水丘）石橋博康▽長橋（指導部次席指導主事）宮辺渉▽北津守（海老江西教頭）石倉雅之

【幼稚園】

靱（五条）小山洋子▽五条（常盤）蔭山純子▽日東（滝川主任）及川志乃▽野里（粉浜）西田慶子▽大和田（愛珠主任）大城裕美▽常盤（靱）谷本弥生▽粉浜（日東）川東一二三▽六反（野里）榎本良衣

«副校長»

【中学校】

友渕（日吉小学校副校長）橘日出晴▽東（学校運営支援センター次席指導主事）安藤寛▽花乃井（市岡事務主幹）上野元義▽歌島（新北島教頭）水本佳伸▽田島兼田島南小学校副校長（田島南小学校教頭兼田島中学校教頭）柳井友裕▽菫（玉出教頭）稲田智英▽今宮兼新今宮小学校副校長（指導部総括指導主事兼総務部総務課総括指導主事、総務部教育政策課総括指導主事、総務部学事課総括指導主事）堀田千秋▽弘済兼弘済小学校副校長（歌島）戎治

【小学校】

大淀（吉野事務主幹）米盛ゆかり▽友渕（敷津）忠政良衛▽鷺洲（神路）出口みか▽伝法（育和教頭）飽田誠男▽南大江（みどり教頭）望月幹雄▽中大江（菅北教頭）山本輝樹▽日吉（鯰江）萬関雅典▽真田山（真田山教頭）湊健次▽榎本（総務部教育政策課総括指導主事）川﨑菜穂子▽常盤（常盤教頭）松本守隆▽南住吉（指導部総括指導主事兼中央こども相談センター担当係長）奥田恭介

«教頭»

【中学校】

天満（天満首席）安東義弘▽淀川（大正東）北村博司▽春日出（我孫子南）西尾迅平▽上町（中島兼啓発小学校教頭）山中建▽西（本庄）福井一馬▽市岡（指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事）出石智佳子▽大正東（摂陽首席）古岡聖子▽夕陽丘（夕陽丘首席）永安仁詩▽難波（難波首席）平島陽介▽佃（宮原）出田朋邦▽淡路（新豊崎首席）山中秀樹▽柴島（西）山本実知代▽瑞光（矢田）広瀬雅晴▽中島兼啓発小学校教頭（中島首席）中原康裕▽東淀（矢田主務教諭）伊藤健良▽東陽（城東）上田裕▽本庄（市教育センター指導教諭）辰巳慎太郎▽桃谷（下福島首席）広瀬吾郎▽東生野（東生野首席）目黒敏満▽巽（難波）田中寿典▽旭陽（菫）丹羽健太郎▽放出（長谷川首席）岡田隆賀▽蒲生（東陽）西脇友則▽菫（菫首席）小野雄史▽城東（菫指導教諭）金井秀勲▽茨田（東生野）上木隆弘▽昭和（昭和首席）宮本恭子▽阪南（桃谷）佐藤勝久▽新北島（長吉西首席）前原充▽我孫子（東淀）尾曽由里子▽我孫子南（市教育センター指導主事）小柳将彦▽矢田（矢田首席）有木良輔▽白鷺（旭陽）稲葉和則▽加美（加美南主務教諭）岸本治郎▽長吉六反（市岡）石井文行▽玉出（玉出主務教諭）吉村浩二

【小学校】

滝川（天下茶屋）川西亘▽堀川（大宮）岩崎晋介▽菅北（高津）牧野恵美▽豊崎東（巽東）粉川明治▽豊崎本庄（豊崎本庄主務教諭）河本大輔▽扇町（扇町首席）池田知謙▽桜宮（野田）篠崎勇▽中野（加賀屋）城谷昌宏▽大東（指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事）下田瑞穂▽玉川（玉川主務教諭）本山寛之▽野田（野田首席）石元周作▽海老江東（高殿）河西透雄▽海老江西（小路）伊藤博美▽西九条（西九条首席）加藤敦子▽高津（高津首席）吉野雅規▽開平（開平指導教諭）高坂今日子▽九条南（大東）小林領子▽九条北（片江）北村嘉隆▽本田（本田首席）西村隆治▽三先（新高）薮田哲也▽八幡屋（三軒家西）堀勝紀▽築港（東淡路主務教諭）鶴賀一也▽弁天（丸山）山田武志▽三軒家西（清江）兼川吉太郎▽泉尾東（鶴橋）宮﨑弥生▽南恩加島（川北）福田裕美▽真田山（南津守）倉田純▽栄（味原首席）村松勇介▽敷津（今里）川本直也▽塩草立葉（指導部総括指導主事）中島典子▽姫里（泉尾東）海谷優和▽川北（新今宮指導教諭）富張恵▽歌島（八幡屋）花岡由美子▽佃西（巽南）川﨑隆弘▽神津（新今宮兼今宮中学校教頭）大塚拓嗣▽三津屋（南恩加島）宮地裕吉▽新高（豊崎本庄）山本育輝▽十三（市教育センター指導主事）西岡賢一▽木川（長池）小川歩▽北中島（指導部指導主事兼総務部教育政策課指導主事、総務部学事課指導主事）杉田翔▽東三国（塩草立葉）谷山勝彦▽新東三国（深江）山本岳大▽西淡路（西淡路首席）久本渡▽菅原（菅原首席）草場典顕▽大隅東（高殿南）松野浩之▽今里（新東三国）木下典子▽片江（諏訪）霞流世界▽神路（喜連東）堅田幸治▽深江（菅原）白﨑浄二▽鶴橋（市教育センター指導主事）細谷典史▽勝山（加美中学校教頭）中川幸治▽小路（滝川）坂田みずほ▽北巽（大和田）田中透▽巽南（巽南首席）新田勝也▽巽東（巽東首席）藤本哲勲▽田島南兼田島中学校教頭（西天満首席）巽宏祐▽大宮（関目東首席）山本雄輝▽高殿（田川主務教諭）小西祐子▽高殿南（春日出中学校教頭）山本健▽城東（田辺）大上香奈子▽諏訪（諏訪首席）清水義雄▽すみれ（茨田南）中原勇治▽茨田南（矢田西）長江博弥▽鶴見（川辺）井上昌子▽茨田東（茨田東首席）青木譲▽茨田西（生江首席）結家朋美▽横堤（横堤主務教諭）山本吉彦▽みどり（みどり主務教諭）唐下智行▽茨田（茨田主務教諭）森崎祐介▽常盤（常盤主務教諭）辻野拓也▽金塚（玉出）岩崎真季▽丸山（大空）保科孝▽長池（長池主務教諭）種田裕彦▽晴明丘南（城東）久保健二▽安立（晴明丘南）桑原秀知▽加賀屋（鷹合）山根敏夫▽清江（茨田西）今福明▽東粉浜（西船場首席）三好和彦▽依羅（依羅主務教諭）狩野洸太郎▽山之内（山之内主務教諭）河村善仁▽苅田北（鶴見）川上康之▽大空（指導部指導主事兼中央こども相談センター勤務）山口和哉▽田辺（田辺首席）前川勝利▽育和（九条南）田村亮▽鷹合（東三国）岡本成集▽今川（今川首席）宮本聖司▽矢田西（喜連首席）原田義広▽喜連東（東粉浜）浅井孝子▽喜連北（歌島）泉知恵▽天下茶屋（玉川）高野道一▽岸里（敷津首席）荒石将司▽玉出（指導部指導主事）樋口富夫▽南津守（中野）日野善文▽新今宮兼今宮中学校教頭（築港）竹中孝明

■再任用

«事務局 部長級»

市教育センター所長（市教育センター所長）水口裕輝

«校園長»

【中学校】

北稜（北稜）山咲進一▽此花（中野）三好充▽南（中島兼啓発小学校長）藤沢淳▽花乃井（田島兼田島南小学校長）塩見貴志▽高津（高津）竹内直樹▽今市（今市）赤坂寛臣▽松虫（平野）北本義章▽住吉第一（摂陽）岡本英三▽田辺（田辺）藤本睦子▽白鷺（白鷺）進藤文代▽堀江（東住吉）横田勝一郎▽港南（文の里）土肥純平▽十三（豊崎）吉田祐一▽新北野（高倉）源嶋史展▽井高野（豊崎東小学校長）平寿之▽旭東（城陽）中野充博▽東住吉（南）松井宏之▽摂陽（松虫）柿花正信▽平野（鯰江）児玉光弘▽加美南（瑞光）阪井千明

【小学校】

野田（野田）石崎厚史▽海老江西兼海老江西幼稚園長（海老江西兼海老江西幼稚園長）堀尾浩行▽南市岡（南市岡）木村幹彦▽港晴（港晴）前木場篤▽北恩加島（北恩加島）木村鑑広▽平尾（平尾）飯塚博恭▽真田山（真田山）大沢啓司▽神津（神津）尾﨑士郎▽野中（野中）打川和美▽西淡路（西淡路）柿野久▽新森小路（天下茶屋中学校長）角田真章▽すみれ（豊崎）北田雄三▽森之宮（緑中学校長）坂本政隆▽茨田北（旭東中学校長）東義孝▽常盤（常盤）村上昌志▽長池（市岡）中谷和博▽南百済（弁天）原田聡▽酉島（豊里南）山西勝仁▽春日出（巽）杉本善幸▽御幣島（新北野中学校長）風間浩▽新庄（八幡屋）栄西敏記▽巽（湯里）小島美幸▽関目（教務部首席管理主事）三島公徳▽中浜（九条東）松下幸子▽鯰江東（此花中学校長）東野英明▽敷津浦（新平野西）藤原義裕▽平野南（東中浜）東川達宏

«教頭»

【中学校】

天満（夜間学級）（指導部指導主事）大原佳美▽旭東（旭東）村田哲也▽住之江（住之江）植松良純▽長吉西（長吉西）中村一郎▽弘済兼弘済小学校教頭（弘済兼弘済小学校教頭）沖野雅敏▽宮原（昭和）小西智人

【小学校】

波除（波除）山本幸子▽南住吉（南住吉）福田将臣▽大和田（茨田東）井出一志▽川辺（安立）八島由佳

■退職（３１日付）

«事務局 部長級»

政策推進担当部長兼義務教育学校生野未来学園准校長、楠井誠二▽学校教育推進担当部長兼第４教育ブロック担当部長、盛岡栄市▽市教育センター所長、水口裕輝

«校園長»

【中学校】

北稜、山咲進一▽花乃井、中西正明▽堀江、一安修美▽高津、竹内直樹▽中島兼啓発小学校長、藤沢淳▽大桐、土屋雅▽田島兼田島南小学校長、塩見貴志▽旭東、東義孝▽今市、赤坂寛臣▽緑、坂本政隆▽今津、近藤義隆▽住吉第一、茨木久治▽田辺、藤本睦子▽中野、三好充▽白鷺、進藤文代▽摂陽、岡本英三▽平野、北本義章▽天下茶屋、角田真章

【小学校】

西天満、高橋年治▽豊崎、北田雄三▽野田、石崎厚史▽海老江西兼海老江西幼稚園長、堀尾浩行▽市岡、中谷和博▽南市岡、木村幹彦▽港晴、前木場篤▽弁天、原田聡▽北恩加島、木村鑑広▽平尾、飯塚博恭▽真田山、大沢啓司▽味原、朝田佳明▽神津、尾﨑士郎▽野中、打川和美▽西淡路、柿野久▽中本、井上悦治▽すみれ、杉本宏美▽森之宮、上山敏弘▽常盤、村上昌志▽長池、平尾誠▽田辺、大河房子▽加美、吉岡哲郎▽まつば、米谷敬一

【幼稚園】

大和田、山地広恵▽六反、野原真里子

«教頭»

【中学校】

▽旭東、村田哲也▽放出、松本成弘▽住之江、植松良純▽我孫子、和田直樹▽長吉西、中村一郎▽弘済兼弘済小学校教頭、沖野雅敏

【小学校】

豊崎東、大町光生▽九条北、村上知久▽三先、三宅孝英▽波除、山本幸子▽敷津、増渕朱美▽大隅東、田中秀樹▽すみれ、上野臣博▽南住吉、福田将臣