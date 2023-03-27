岸田日誌２６日（日）

【午前】８時３３分、公邸発。９時３９分、神奈川県横須賀市の防衛大学校着。４１分から５８分、浜田靖一防衛相、久保文明防衛大学校長ら。１０時１分から５６分、防衛大卒業式。５９分から１１時２分、久保氏。９分から２７分、浜田氏、久保氏らと昼食。３４分から４７分、任命・宣誓式。

【午後】０時２分から８分、浜田氏、久保氏ら。９分、防衛大発。１時３分、ＪＲ新横浜駅着。１９分、のぞみ１５３号で同駅発。３時１５分、ＪＲ京都駅着。１８分、同駅発。２２分、京都市下京区のホテルグランヴィア京都着。宴会場「古今の間」で文化庁京都移転祝賀の集いに出席し、あいさつ。４時１分、同所発。７分、ＪＲ京都駅着。１７分、のぞみ１６１号で同駅発。２９分、ＪＲ新大阪駅着。３２分、同駅発。４６分、大阪市北区のリーガロイヤルホテル着。５０分から５３分、角和夫阪急阪神ホールディングス会長、松本正義関西経済連合会会長ら。５時から６時２分、宴会場「山楽の間」で自身の関西後援会会合に出席し、講演。１１分から７時９分、宴会場「ペリドット」で角氏らと会食。１３分、同所発。３２分、大阪空港着。８時３７分、全日空４０便で同空港発。９時２０分、羽田空港着。３１分、同空港発。５４分、公邸着。