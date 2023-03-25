金沢学院大新入部員、昨夏甲子園出場の一関学院・小杉晟ら６３人

北陸大学リーグの金沢学院大の新入部員が２５日、明らかになった。昨夏甲子園に出場した佐久長聖・佐藤颯惺投手、一関学院・小杉晟内野手、八戸学院光星・成田光佑内野手、佐久長聖・竹口純希外野手ら６３人が、日本ハムに進んだ長谷川威展投手ら先輩を目標に練習に励む。

【投手】五十嵐飛月（武蔵越生）、岡崎貴紀（神辺旭）、荻野寛平（花咲徳栄）、川井耀（神村学園）、河野鉄平（藤岡中央）、工藤蒼志郎（寺井）、桑原大和（高崎健康福祉大高崎）、小島文平（上野学園）、近藤春希（おかやま山陽）、佐藤颯惺（佐久長聖）、沢崎颯麻（遊学館）、下岡皇太（熊野）、鈴木颯真（御殿場西）、鈴木飛呂夢（東日本国際大昌平）、高田清哉（砺波工）、田中結大（花咲徳栄）、土本社（大野）、筒井玄秀（倉敷商）、戸川和哉（興譲館）、西川憂哉（小松工）、新田颯真（太成学院大）、張替慎也（下妻二）、古川拓海（土浦湖北）、松村到真（上尾）、宮里巧太郎（中部商）、世永翔大（藤岡中央）

【捕手】武田大和（つくば秀英）、林俊汰（丸岡）、広瀬心暖（大野）、三森藍斗（盛岡大付）、元川新大（益田東）、吉原銀侍（花咲徳栄）

【内野手】畔柳奏良（御殿場西）、魚住相太（滝川二）、鎌田剛（明秀日立）、北井聖（福岡第一）、城戸堅杜（金沢学院大付）、小杉晟（一関学院）、谷口大（神村学園）、千葉陸（柴田）、土屋翔暉（箕島）、中田一貴（金沢学院大付）、中村義人（昭和第一学園）、成田光佑（八戸学院光星）、張田大 （佐久長聖）、福原大（太成学院大）、本田丈詞（小松工）、益川慈英（海星）、松山晴秋（浦和実）、宮脇大和（和歌山工）、山川悟輝（海星）

【外野手】赤松悠宇（和歌山工）、石垣友希（利府）、浦和貴（熊野）、鎌田翔（武蔵越生）、向後温人（下妻二）、後藤耀介（県岐阜商）、清水悠生（滋賀学園）、竹口純希（佐久長聖）、竹島翔夢（上野学園）、谷詰令有（八頭）、真木佳唯斗（利府）、三島袈夢（常葉大菊川）