岸田日誌２４日（金）

【午前】６時１０分から７時３４分、磯崎仁彦官房副長官。３５分、徒歩で公邸発。３６分、官邸着。４０分から５４分、磯崎氏。５５分から８時９分、木原誠二官房副長官。１２分から２６分、閣議。３０分から４０分、木原氏。４７分、官邸発。４８分、国会着。５０分、参院第１委員会室入る。５８分、参院予算委員会開会。

【午後】０時２分、参院予算委散会。３分、同室出る。６分、院内大臣室入る。７分から４５分、木原氏。５４分、同室出る。５６分、衆院本会議場入る。１時１分、衆院本会議開会。３時９分、衆院本会議散会。１０分、衆院本会議場出る。１１分、国会発。１３分、官邸着。４時２２分、官邸発。３６分、皇居着。帰国の記帳。４４分、皇居発。５４分、国会着。ＡＴＭを利用。５８分、国会発。５時、官邸着。１２分から３０分、滝沢裕昭内閣情報官。３１分から５３分、小野寺五典自民党衆院議員。６時１７分、官邸発。２４分、東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「孔雀の間」で横倉義武元日本医師会会長の叙勲のお祝いの会に出席し、あいさつ。３５分、同所発。４１分、東京・芝公園の東京プリンスホテル着。４５分から７時、武藤敏郎大和総研名誉理事。６分から１８分、宴会場「末広」で民間シンクタンク「言論ＮＰＯ」が主催する「東京会議２０２３」の夕食会に出席し、あいさつ。２０分、同所発。２８分、公邸着。